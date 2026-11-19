O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20), será marcado por chuva intensa e temperaturas elevadas no Paraná. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica acumulados que podem ultrapassar os 50 milímetros em 24 horas, principalmente na metade sul do estado.

O tempo continuará instável durante o fim de semana, com aumento do risco de temporais no domingo (22).

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a chuva prevista para esta sexta-feira é considerada expressiva pelo volume que pode cair em apenas um dia. A instabilidade é favorecida pela atuação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, que começou a influenciar as condições meteorológicas do Paraná na quinta-feira (19).

Durante o feriado, as temperaturas permanecem elevadas, com sensação de abafamento. O calor e a umidade disponíveis na atmosfera contribuem para a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de tempestades.

A previsão indica temperaturas próximas dos 30°C em diferentes regiões do estado, com possibilidade de marcas superiores a esse valor no Norte paranaense. A ocorrência de chuva pode amenizar temporariamente a sensação de calor.

Sábado terá sol e pancadas de chuva

No sábado (21), o tempo continua instável, mas os temporais devem ocorrer de maneira mais localizada. O sol aparece durante a manhã em diversas regiões, favorecendo a elevação das temperaturas.

Antes da chegada da chuva, a sensação será de tempo bastante abafado. As pancadas acompanhadas de trovoadas são esperadas principalmente entre a tarde e a noite.

Já no domingo (22), o cenário muda com a chegada de uma nova frente fria ao Sul do Brasil. O sistema deve aumentar a instabilidade e favorecer tempestades em uma área maior do Paraná.

“Já no domingo, a instabilidade ganha força porque mais um sistema frontal avança pelo Sul do Brasil e aí aumenta o risco de temporais no estado do Paraná”, explica Jacóbsen.

Segundo o meteorologista, as chuvas mais intensas devem ocorrer entre a tarde e a noite, com distribuição mais abrangente pelo território paranaense.

Defesa Civil orienta população a acompanhar alertas

Diante da previsão de chuva volumosa e temporais durante o feriado prolongado, o Simepar recomenda que a população acompanhe os avisos meteorológicos e os alertas emitidos pela Defesa Civil.

“É bem importante acompanhar os avisos e alertas meteorológicos”, reforça Lizandro.

O monitoramento das condições atmosféricas é realizado 24 horas por dia pelo Simepar, que encaminha informações sobre situações de risco à Defesa Civil do Paraná.

Para receber os alertas gratuitamente no celular, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. O serviço informa sobre possíveis situações de risco na região cadastrada.