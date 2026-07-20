Fies abre 3,4 mil vagas no Paraná: inscrição grátis e financiamento de até 100%

O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com 3.436 vagas destinadas a instituições privadas de ensino superior no Paraná. A adesão ao processo seletivo é gratuita e deve ser feita pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Para concorrer, o candidato precisa ter participado de pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e sem nota zero na redação. Depois da fase de inscrição, o cronograma segue com divulgação do resultado em 30 de julho, complementação de documentos entre 31 de julho e 4 de agosto, e abertura de lista de espera de 7 a 24 de setembro.

No total, o Paraná está entre os estados com maior oferta do país, atrás apenas de estados como São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Em todo o Brasil, são 75,5 mil vagas distribuídas em 1.274 instituições privadas, somando 28,7 mil cursos e turnos disponíveis para o segundo semestre.

Metade das vagas do processo seletivo é reservada ao Fies Social, modalidade voltada a estudantes com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa e inscrição ativa no CadÚnico. Nesses casos, o financiamento pode cobrir até 100% das mensalidades, e os pré-selecionados ficam dispensados de comprovar renda perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento — exceto se houver alguma discrepância nos dados informados.

Candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência, tanto no Fies quanto no Fies Social, precisam apresentar laudo médico com a espécie e o grau da condição, incluindo o código correspondente na Classificação Internacional de Doenças (CID).