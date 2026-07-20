Marcenaria de 46 anos pega fogo em Curitiba e dono revela que não tem seguro

Um incêndio destruiu parte de uma marcenaria tradicional do bairro São Braz, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (20). O fogo começou por volta das 5h50, na Rua Antônio Escorsin, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido, mas o proprietário informou que o estabelecimento não possui seguro.

Administrada pela mesma família há 46 anos, a marcenaria funciona em um barracão cercado por residências. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho das equipes impediu que as chamas atingissem os imóveis vizinhos.

“Junto à edificação comercial existem residências. Conseguimos controlar o incêndio antes que ele se propagasse para essas casas. Ninguém inalou fumaça ou ficou ferido, tivemos apenas danos materiais”, afirmou o tenente Slomuszynski, em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pela perícia. Por volta das 7h30, os bombeiros já realizavam o trabalho de rescaldo, concentrado em focos remanescentes nas serragens armazenadas dentro do barracão.

Proprietário diz que empresa não tem seguro

Sócio-proprietário da marcenaria, Rodrigo Mota contou que foi avisado sobre o incêndio por uma funcionária. Como mora próximo ao local, chegou rapidamente ao barracão, mas encontrou o fogo já fora de controle. “Na minha cabeça, achei que ia chegar com uma mangueira e conseguir apagar. Mas, quando vi, o fogo já estava muito alto. Aí acionamos os bombeiros”, relatou à RPC TV.

Segundo ele, ainda não é possível estimar o prejuízo financeiro. O incêndio atingiu máquinas utilizadas na produção dos móveis, como coladeiras e equipamentos de embalagem. A cabine de pintura, onde ocorre a etapa final do acabamento, não foi alcançada pelas chamas.

“É uma marcenaria tradicional, com 46 anos de história. Sobre a causa, a perícia vai fazer o trabalho dela e vamos esperar o resultado. Agora é seguir em frente e, se Deus quiser, nos reerguer”, disse o empresário.