Quatro bairros de Curitiba e de outras 4 cidades do Paraná sem água

Moradores de Curitiba e de municípios do interior do Paraná precisam ficar atentos ao abastecimento de água no início desta semana. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) programou interrupções no fornecimento para a realização de obras de melhoria na rede de distribuição, além de serviços de higienização de reservatórios e manutenções emergenciais.

Em Curitiba, quatro grandes bairros serão afetados por uma intervenção de grande porte a partir da manhã desta terça-feira (21/07). A paralisação ocorre para a execução de melhorias na adutora responsável pela transferência de água entre os reservatórios do Passaúna e do Ceasa. Os trabalhos começam às 08h de terça-feira e a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado gradualmente ao longo da tarde de quarta-feira (22/07).

Bairros afetados em Curitiba:

Campo de Santana

Tatuquara

Umbará

Cidade Industrial (CIC)

A orientação da Sanepar é para que os clientes façam uso racional da água, priorizando a alimentação e a higiene pessoal. Moradores que possuem caixa-d’água domiciliar dimensionada de acordo com as normas da ABNT (mínimo de 500 litros) podem não sentir os impactos da paralisação.

Interrupções no interior do Paraná nesta segunda e ao longo da semana

Além da capital paranaense, cidades das regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado também registraram ou registrarão paradas temporárias no sistema de abastecimento de água.

Saudade do Iguaçu (Sudoeste)

Nesta segunda-feira (20/07), a população de Saudade do Iguaçu passa por uma interrupção programada devido a serviços de limpeza e higienização dos reservatórios locais.

Início do serviço: Segunda-feira (20/07), às 12h

Segunda-feira (20/07), às 12h Previsão de normalização: Noite de segunda-feira (20/07)

Noite de segunda-feira (20/07) Motivo: Higienização preventiva de reservatórios

Vera Cruz do Oeste (Oeste)

No Oeste do Estado, o município de Vera Cruz do Oeste teve o abastecimento afetado por queda na rede elétrica no fim de semana, com normalização prevista para a manhã desta segunda-feira (20/07).

Início da ocorrência: Domingo (19/07), às 14h

Domingo (19/07), às 14h Previsão de normalização: Manhã de segunda-feira (20/07)

Manhã de segunda-feira (20/07) Motivo: Falta de energia elétrica nas instalações do sistema

Pato Branco (Sudoeste)

Em Pato Branco, equipes da Sanepar realizarão a higienização periódica dos reservatórios da cidade nesta terça-feira (21/07), afetando diversos bairros.

Início do serviço: Terça-feira (21/07), às 07h

Terça-feira (21/07), às 07h Previsão de normalização: Noite de terça-feira (21/07)

Noite de terça-feira (21/07) Motivo: Higienização de reservatórios

Higienização de reservatórios Bairros afetados: Gralha Azul, Vila Isabel, Cadorin, Cristo Rei, Sudoeste, Veneza, Novo Horizonte, Nova Esperança e Bom Retiro. (Nota: Novo serviço de higienização também está agendado na cidade para quarta-feira, 22/07).

Icaraíma (Noroeste)

Na quarta-feira (22/07), o município de Icaraíma passará por obras de manutenção nos reservatórios da Sanepar.

Início do serviço: Quarta-feira (22/07), às 07h

Quarta-feira (22/07), às 07h Previsão de normalização: Tarde de quarta-feira (22/07)

Tarde de quarta-feira (22/07) Motivo: Obras e manutenção em reservatórios