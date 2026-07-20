Quanto custaram, e quem pagou, as obras do governo do Paraná?

Em seu segundo mandato, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD), deixou como marca grandes obras viárias. Foram grandes investimentos de infraestrutura vistos por todo o estado nos últimos oito anos, com novas pontes, reestruturação de rodovias, novos hospitais e creches, além de um projeto para pavimentação rural.
Mas, na realidade, as obras mais complexas, e caras, do território paranaense não foram custeadas exclusivamente pelo Tesouro Estadual. Uma análise das obras revela que o Palácio Iguaçu “gerencia” recursos alheios: desde tarifas de energia da Itaipu Binacional até futuros pedágios, que serão cobrados diretamente dos usuários. Além disso, os empreendimentos custaram muito mais do que a previsão inicial.
Ponte de Guaratuba (Ponte da Vitória)
- Investimento inicial: 386,9 milhões.
- Investimento final: R$ 488 milhões.
- Data de início das obras: 30 de abril de 2024.
- Data de conclusão: 1º de maio de 2026.
- Financiamento: Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).
- A obra: Com 1,24 quilômetro, a estrutura estaiada sobre o mar eliminou a travessia de balsa entre os municípios de Matinhos e Guaratuba, que levava 30 minutos em dias normais.
Duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092)
- Investimento inicial: R$ 90 milhões
- Investimento final: R$ 165 milhões.
- Data de início das obras: 2019 (primeiro lote)
- Data de conclusão: 2027/2028 (terceiro lote)
- Financiamento: O governo usou verbas públicas e financiou operações de crédito.
- Pedágio: A rodovia vai funcionar com um pedágio eletrônico, que deve começar a partir de 2028.
- A obra: Quatro etapas da obra foram revitalizando a rodovia, adicionando passarelas, viadutos, rotatórias e ciclovias. Metade já foi concluída e a última fase ainda está sendo estruturada, sem contabilizar um valor médio.
Ponte da Integração (Foz do Iguaçu – Paraguai)
- Investimento inicial: R$ 228 milhões
- Investimento final: R$ 233,37 milhões.
- Data de início das obras: agosto de 2019
- Data de conclusão: 2022 (inaugurada em dezembro de 2025)
- Financiamento: Itaipu Binacional.
- A obra: Com 760 metros de extensão, a ponte é uma nova ligação entre o Brasil e o Paraguai, com objetivo de desafogar a Ponte da Amizade, desviando o tráfego pesado. Apesar de pronta, ainda está funcionando de forma parcial e aguarda a finalização das estruturas de acesso e aduanas.
Rodovia Perimetral Leste
- Investimento inicial: R$ 136,8 milhões
- Investimento final: R$ 443,9 milhões.
- Data de início das obras: 2019.
- Data de conclusão: dezembro de 2025.
- Financiamento: Itaipu Binacional (com aportes de R$ 340 milhões) e governo estadual.
- A obra: Uma nova via, de 14,7 km, em Foz do Iguaçu, para conectar a BR-277 à ponte da Integração. A rodovia passou a ser uma rota para caminhões de carga, retirando um tráfego pesado do perímetro urbano.
Duplicação do Contorno Oeste (BR-163)
- Investimento inicial: R$ 67,99 milhões
- Investimento final: R$ 124,95 milhões.
- Data de início das obras: 2021
- Data de conclusão: 2023
- Financiamento: Itaipu Binacional, com projeto do governo federal e execução do governo estadual.
- Pedágios: A rodovia está inserida em um sistema de concessão com praças físicas e pedágios eletrônicos administrados pela empresa EPR Iguaçu.
- A obra: O contorno Oeste ganhou um novo pavimento, viaduto e uma ponte sobre o Rio das Antas.
Trecho Urbano da BR-277 em Cascavel
- Investimento inicial: R$ 64,6 milhões
- Investimento final: R$ 69 milhões.
- Data de início das obras: julho de 2021
- Data de conclusão: fevereiro de 2024
- Financiamento: Itaipu Binacional, com projeto do governo federal e fiscalização do governo estadual.
- Pedágio: A via também é administrada pela EPR Iguaçu, e já tem um custo de R$ 15,10 para veículos leves, com ajustes anuais pelo IPCA.
- A obra: Duplicação do trecho, via marginal e dois viadutos.
Duplicações do Sudoeste e Oeste (Lote 2)
- Investimento total: R$ 13 bilhões (previstos ao longo dos próximos 30 anos)
- Data de início das obras: 2026/2027
- Data de conclusão: 2030/2033
- Financiamento: R$9,2 bilhões via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do plano para obras e melhorias. A verba será liberada para obras imediatas e melhorias.
- Pedágios: A via é administrada pela EPR Litoral Pioneiro e já cobra tarifas desde 2024, antes do início empreendimento.
- A obra: O pacote prevê renovação de 300 km de estradas pelo estado. No Lote 2 o investimento será para a triplicação da BR-277, no trecho entre Curitiba e o Litoral, sete novos viadutos, implementação de área de escape e um sistema de iluminação em um trecho da serra.