Quanto custaram, e quem pagou, as obras do governo do Paraná?

Em seu segundo mandato, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD), deixou como marca grandes obras viárias. Foram grandes investimentos de infraestrutura vistos por todo o estado nos últimos oito anos, com novas pontes, reestruturação de rodovias, novos hospitais e creches, além de um projeto para pavimentação rural.

Mas, na realidade, as obras mais complexas, e caras, do território paranaense não foram custeadas exclusivamente pelo Tesouro Estadual. Uma análise das obras revela que o Palácio Iguaçu “gerencia” recursos alheios: desde tarifas de energia da Itaipu Binacional até futuros pedágios, que serão cobrados diretamente dos usuários. Além disso, os empreendimentos custaram muito mais do que a previsão inicial.

Ponte de Guaratuba (Ponte da Vitória)

Investimento inicial: 386,9 milhões.

Investimento final: R$ 488 milhões.

Data de início das obras: 30 de abril de 2024.

Data de conclusão: 1º de maio de 2026.

Financiamento: Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

A obra: Com 1,24 quilômetro, a estrutura estaiada sobre o mar eliminou a travessia de balsa entre os municípios de Matinhos e Guaratuba, que levava 30 minutos em dias normais.

Duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092)

Investimento inicial: R$ 90 milhões

Investimento final: R$ 165 milhões.

Data de início das obras: 2019 (primeiro lote)

Data de conclusão: 2027/2028 (terceiro lote)

Financiamento: O governo usou verbas públicas e financiou operações de crédito.

Pedágio: A rodovia vai funcionar com um pedágio eletrônico, que deve começar a partir de 2028.

A obra: Quatro etapas da obra foram revitalizando a rodovia, adicionando passarelas, viadutos, rotatórias e ciclovias. Metade já foi concluída e a última fase ainda está sendo estruturada, sem contabilizar um valor médio.

Ponte da Integração (Foz do Iguaçu – Paraguai)

Investimento inicial: R$ 228 milhões

Investimento final: R$ 233,37 milhões.

Data de início das obras: agosto de 2019

Data de conclusão: 2022 (inaugurada em dezembro de 2025)

Financiamento: Itaipu Binacional.

A obra: Com 760 metros de extensão, a ponte é uma nova ligação entre o Brasil e o Paraguai, com objetivo de desafogar a Ponte da Amizade, desviando o tráfego pesado. Apesar de pronta, ainda está funcionando de forma parcial e aguarda a finalização das estruturas de acesso e aduanas.

Rodovia Perimetral Leste

Investimento inicial: R$ 136,8 milhões

Investimento final: R$ 443,9 milhões.

Data de início das obras: 2019.

Data de conclusão: dezembro de 2025.

Financiamento: Itaipu Binacional (com aportes de R$ 340 milhões) e governo estadual.

A obra: Uma nova via, de 14,7 km, em Foz do Iguaçu, para conectar a BR-277 à ponte da Integração. A rodovia passou a ser uma rota para caminhões de carga, retirando um tráfego pesado do perímetro urbano.

Duplicação do Contorno Oeste (BR-163)

Investimento inicial: R$ 67,99 milhões

Investimento final: R$ 124,95 milhões.

Data de início das obras: 2021

Data de conclusão: 2023

Financiamento: Itaipu Binacional, com projeto do governo federal e execução do governo estadual.

Pedágios: A rodovia está inserida em um sistema de concessão com praças físicas e pedágios eletrônicos administrados pela empresa EPR Iguaçu.

A obra: O contorno Oeste ganhou um novo pavimento, viaduto e uma ponte sobre o Rio das Antas.

Trecho Urbano da BR-277 em Cascavel

Investimento inicial: R$ 64,6 milhões

Investimento final: R$ 69 milhões.

Data de início das obras: julho de 2021

Data de conclusão: fevereiro de 2024

Financiamento: Itaipu Binacional, com projeto do governo federal e fiscalização do governo estadual.

Pedágio: A via também é administrada pela EPR Iguaçu, e já tem um custo de R$ 15,10 para veículos leves, com ajustes anuais pelo IPCA.

A obra: Duplicação do trecho, via marginal e dois viadutos.

Duplicações do Sudoeste e Oeste (Lote 2)

Investimento total: R$ 13 bilhões (previstos ao longo dos próximos 30 anos)

Data de início das obras: 2026/2027

Data de conclusão: 2030/2033

Financiamento: R$9,2 bilhões via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do plano para obras e melhorias. A verba será liberada para obras imediatas e melhorias.

Pedágios: A via é administrada pela EPR Litoral Pioneiro e já cobra tarifas desde 2024, antes do início empreendimento.

A obra: O pacote prevê renovação de 300 km de estradas pelo estado. No Lote 2 o investimento será para a triplicação da BR-277, no trecho entre Curitiba e o Litoral, sete novos viadutos, implementação de área de escape e um sistema de iluminação em um trecho da serra.