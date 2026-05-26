Como uma mudança de estratégia fez o turismo do Litoral explodir além do verão

Festivais, grandes shows e eventos culturais passaram a movimentar o Litoral do Paraná muito além da temporada de verão. Em cidades como Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e na Ilha do Mel, o fortalecimento do calendário de eventos vem ampliando o fluxo de turistas durante o ano inteiro, aquecendo hotéis, restaurantes, comércio e serviços, uma mudança estratégica que garante movimento ao longo de todo ano.

A estratégia dos municípios é reduzir a sazonalidade histórica da região e consolidar o litoral paranaense como destino turístico permanente. O reflexo já aparece no aumento da ocupação da rede hoteleira, na movimentação econômica e na diversificação do perfil dos visitantes, que hoje buscam experiências ligadas à cultura, gastronomia, entretenimento e turismo esportivo.

Segundo a secretária de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura de Matinhos, Kassia Novochadlo, os eventos passaram a ter papel estratégico no desenvolvimento econômico da cidade e de todo o litoral.

“Hoje os eventos culturais e turísticos movimentam a economia, fortalecem o comércio local, geram emprego, renda e ajudam a consolidar o litoral do Paraná como destino turístico durante o ano inteiro. Matinhos sedia o Verão Maior Paraná, que é o maior festival gratuito de verão do Brasil, e isso projeta nossa cidade nacionalmente”, afirma.

Além do Verão Maior Paraná, Matinhos também aposta na ampliação do calendário de eventos ao longo do ano. A cidade se prepara para as comemorações dos 59 anos do município, em junho, com shows nacionais e eventos culturais.

Foco no longo prazo mira ainda mais o turismo

Segundo Kassia, Matinhos também trabalha no fortalecimento de um planejamento turístico de longo prazo. Nesta semana, o município apresentou ao Governo do Estado um plano voltado ao desenvolvimento do turismo local, com foco na ampliação do calendário de eventos, valorização cultural e novos atrativos turísticos.

“Hoje o turista procura experiência, gastronomia, cultura, entretenimento e conexão com o lugar que está visitando. Quando investimos em cultura, movimentamos a economia criativa, valorizamos artistas locais e fortalecemos o comércio”, destaca.

Além de Matinhos, Pontal do Paraná também sedia o Verão Maior Paraná, considerado o maior festival gratuito de verão do Brasil. Segundo dados do Governo do Estado, a edição de 2026 movimentou mais de R$ 686 milhões no comércio do litoral paranaense e reuniu 2,56 milhões de pessoas nos shows realizados nas duas cidades.

Em Guaratuba, a estratégia de fortalecimento cultural ganhou força nas comemorações dos 255 anos da cidade. A programação reuniu shows nacionais, eventos gastronômicos, culturais e religiosos, ampliando o fluxo turístico e movimentando a economia local.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo de Guaratuba, Juliana Belache, o município tem apostado na valorização das tradições culturais e no fortalecimento de eventos ligados à identidade local.

“Guaratuba vem construindo um calendário que une cultura, tradição, gastronomia e entretenimento. As comemorações dos 255 anos da cidade mostraram essa força, com eventos que movimentaram diferentes setores da economia e atraíram públicos variados para o município”, afirma.

Ela destaca que eventos tradicionais seguem importantes para fortalecer a cultura caiçara e manter a cidade movimentada fora da temporada.

“Festas como a do Divino Espírito Santo, do Pescador e da Tainha preservam tradições e ajudam a fortalecer a identidade cultural de Guaratuba”, diz.

A programação de aniversário da cidade também coincidiu com a realização da primeira edição da Maratona Internacional do Paraná.

Ilha do Mel fortalece calendário cultural

Entre os eventos que vêm impulsionando a Ilha do Mel estão o Ilha do Mel Jazz Festival e o Rock na Ilha. Foto: Arquivo/Felipe Rosa/Tribuna do Paraná.

Na Ilha do Mel, os festivais de jazz, reggae, forró e rock passaram a integrar o calendário cultural da região e vêm ajudando a ampliar o fluxo turístico fora da temporada de verão. Neste ano, a Ilha do Mel também recebeu a apresentação de encerramento da programação do Verão Maior Paraná.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá, José Reis de Freitas Neto, os eventos ajudam a fortalecer o turismo durante o ano inteiro.

“A Ilha do Mel já tem uma procura consolidada, mas o objetivo é ampliar o fluxo de visitantes na baixa temporada. Os festivais ajudam justamente a manter esse turista na região, movimentando pousadas, restaurantes, comércio e toda a cadeia ligada ao turismo”, afirma.

Entre os eventos que vêm impulsionando esse movimento estão o Ilha do Mel Jazz Festival e o Rock na Ilha.

“Queremos consolidar o Rock na Ilha como parte do calendário oficial de eventos da Ilha do Mel e do litoral paranaense”, afirma Jimmy Rêuter, que juntamente com Charles Príncipe é idealizador do Ilha do Mel Jazz Festival e do Rock na Ilha.

Segundo Jimmy, os festivais ajudam a fortalecer a economia criativa e a produção cultural da região.

“A música e os eventos culturais movimentam hotéis, restaurantes, bares, artistas, técnicos e prestadores de serviço. Além disso, os festivais ajudam a valorizar os artistas locais e fortalecem a identidade cultural da Ilha do Mel”, destaca.

Mais do que entretenimento, os eventos passaram a funcionar como ferramenta de desenvolvimento econômico, valorização cultural e fortalecimento da identidade do litoral paranaense.