Festa do Peão de Boiadeiro de Castro terá mega shows nacionais

A 7ª Festa de Peão Boiadeiro de Castro vai chegar com tudo em 2026! Serão seis mega shows com entrada gratuita nas quatro noites do evento. A festa acontece entre 18 e 21 de março, no Parque de Exposições Dario Macedo, com estrelas do country brasileiro agitando a galera na primeira e na última noite.

Quem abre os trabalhos na quarta (18) é Eduardo Costa, um dos grandes nomes do sertanejo romântico nacional. Logo depois, a dupla paranaense Country Beat sobe ao palco misturando sertanejo com batidas eletrônicas e elementos do country americano – uma proposta jovem e animada que vem conquistando espaço nas festas e rodeios do Sul do Brasil.

Na quinta-feira (19), feriado municipal de aniversário de Castro, é a vez de Maiara & Maraisa comandarem a festa. As irmãs mato-grossenses, referências do feminejo, trazem na bagagem hits, garantindo uma noite inesquecível para os castrenses. O sextou (20) será com Ícaro e Gilmar.

Na última noite, no sábado (21), a festa começa com Luan Pereira representando o melhor agronejo do Brasil. O artista, que ganhou projeção nacional com o hit “Dentro da Hilux”, une o universo agro a uma sonoridade moderna que dialoga com a piazada.

E para fechar com chave de ouro, Chris no Beat retorna à cidade para repetir o sucesso que fez com o público local no show da Semana de Castro em outubro de 2025. O produtor musical e DJ em ascensão é conhecido por parcerias com artistas do sertanejo e do funk, levando aos palcos uma performance vibrante que mistura batidas eletrônicas com o ritmo das arenas.

Todos os shows começam às 23 horas no palco principal. E os menores de 18 anos podem curtir a festa desde que acompanhados de adulto responsável.

A organização do evento espera mais de 80 mil pessoas na estrutura que manterá a entrada e o parque de diversões de graça. Além dos shows nacionais, haverá apresentações de artistas regionais no palco secundário, dentro da Praça de Alimentação coberta. A programação mantém as tradicionais provas de três tambores e montarias em touros e cavalos.

Camarotes, área Vip e estacionamento

Para quem prefere curtir os shows com aquele conforto extra, haverá venda de ingressos para os camarotes e área Vip. A Prefeitura divulgará o link do site para compra e os valores a partir do mês de março nas redes sociais. E o melhor: todos os recursos provenientes da venda serão, mais uma vez, destinados a entidades assistenciais da cidade. Neste ano, também haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis para as entidades no estacionamento: um quilo por veículo.