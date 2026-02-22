Luto

Co-fundadora da tradicional Pipoteca, de Curitiba, morre aos 92 anos

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
22/02/26 17h45
Morre Plácida dos Santos, co-fundadora da Pipoteca, indústria de salgadinhos de Curitiba. Foto: Reprodução

Morreu neste sábado (21/02), aos 92 anos, Plácida Augusta dos Santos, co-fundadora da Pipoteca, uma das empresas mais queridas do povo de Curitiba. Ela estava internada no Hospital do Trabalhador e a causa da morte ainda não foi divulgada. O sepultamento aconteceu neste domingo no Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Ao lado do marido, Sebastião Anistácio dos Santos, ela criou em 1978, no bairro Fanny (Rua Leonel França, 192), a indústria de salgadinhos e snacks que faz muito sucesso em toda a região. nas redes sociais da empresa, os admiradores da marca e da história da empresária deixaram mensagens de apoio e condolência as familiares. Plácida tinha 9 filhos (sete deles trabalhavam na empresa familiar, que tem cerca de 50 produtos diferentes), netos e bisnetos.

