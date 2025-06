Festa do Divino 2025 tem programação especial no litoral do Paraná

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo, realizada pela Associação de Cultura Popular Mandicuera no litoral do Paraná, acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, na Vila São Miguel, em Paranaguá. Após 50 dias de romaria pelas comunidades nas baías de Paranaguá e Guaraqueçaba, no Paraná, e de Cananéia, em São Paulo, os fiéis celebram o Pentecostes – que simboliza a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo.

O Divino representa o amor entre Pai e Filho presentes na Santíssima Trindade. É o Espírito Santo quem passa a habitar e guiar os corações dos fiéis, por meio do batismo. “A Festa do Divino é fundamental para reforçar os laços comunitários, de fé e pertencimento à cultura caiçara. É uma joia do patrimônio imaterial brasileiro que perdura espontaneamente através dos tempos”, explicou a coordenadora do evento Mariana Zanette.

Anualmente, uma comunidade é sorteada para realizar a festa, e desta vez o evento conta com o apoio da Comunidade Católica da Vila de São Miguel. Quem tem interesse em visitar a ilha e participar do evento pode reservar um lugar no barco clicando aqui. A viagem ida e volta custa R$ 100,00, com saída no sábado (07) e dois horários de retorno no domingo. O viajante também ganha uma camisa personalizada.

Nesta edição, o mestre Aorelio Domingues, celebra 30 anos de participação ativa nas romarias da Festa do Divino Espírito Santo, marcando um importante legado de fé e tradição na cultura caiçara. Para festejar este marco histórico, será exibido o documentário “Mar e Fé”, às 20h do sábado (07).

“Sempre é uma emoção muito grande participar durante esses 30 anos, que conservo com muita fé, com muita esperança e sempre sou muito grato por participar. Não é apenas uma atividade cultural, uma atividade de resistência, é uma religiosidade, é a nossa religião caiçara”, destacou Domingues.

A tradição do Divino

Com início em 1322 na cidade de Alenquer, em Portugal, a tradição do Divino reúne foliões em romarias pelas comunidades e mantendo viva a musicalidade tradicional com instrumentos como rabeca, viola e caixa. Há mais de 700 anos a herança cultural ressoa nas toadas e permanece viva espontaneamente na cultura caiçara.

Confira a programação completa da Festa do Divino 2025

Sábado – 7 de junho

• 09h – Saída do barco no trapiche em frente ao Aquário de Paranaguá com destino a São Miguel

• 11h – Levantamento do mastro

• 14h – Romaria

• 18h – Santo Encerro

• 20h – Exibição do Documentário “Mar e Fé”

• 21h – Baile de Fandango

Domingo – 8 de junho (Pentecostes):

• 06h – Alvorada das bandeiras

• 07h – Café da manhã

• 09h – Encontro das bandeiras e recepção do padre na cabeceira do trapiche da Vila São Miguel, seguido de procissão das bandeiras até a Igreja do Bom Jesus

• 10h – Santa missa de Pentecostes

• 12h – Almoço comunitário

• 15h – Derrubada do mastro, despedida e Santo Encerro