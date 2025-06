Apreensão de haxixe na RMC supera prêmio da Mega: carga vale R$ 50 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Golpe no tráfico!

Mais de 700 quilos de haxixe foram apreendidos na madrugada de domingo (1º) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Dois homens foram presos em flagrante. O valor da droga apreendido é gigante e nem a Mega Sena atual, que está acumulada em R$ 40 milhões seria capaz de comprar.

Essa é a maior apreensão de haxixe em 2025 ano no Brasil, e a segunda maior da história em território nacional, de acordo com a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), A carga está avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões e foi interceptada no km 55,8 da BR-116.

A droga foi encontrado no compartimento de carga de uma carreta com placas de Santa Catarina, tracionada por um caminhão registrado no Paraná.

Destino era Curitiba

A investigação indica que a droga saiu de Fortaleza (CE) com destino a Curitiba. Chamou atenção que cada pacote estava envolto em tecido artesanal costurado à mão, com material de alta resistência, típico de cargas destinadas a transporte internacional. Especula-se que o droga possa ter vindo do Marrocos.

“A quantidade, a qualidade da substância e a rota utilizada indicam um esquema de distribuição sofisticado, com origem no Nordeste e destino final em Curitiba”, disse o delegado Victor Loureiro.

Os suspeitos foram encaminhados para delegacia e serão autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e condução de veículo sem habilitação.

