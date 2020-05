Uma festa clandestina em plena pandemia de novo coronavírus, em uma casa localizada no bairro Vila Nova, em Matinhos, no Litoral do Paraná foi estourada na noite de sábado (23) em um trabalho em conjunto das Polícia Civil e Militar do Paraná. Regada a muita bebida e drogas, a festa resultou na prisão dos responsáveis pela organização do evento, da dona da propriedade e dos próprios frequentadores maiores de idade. Já os menores tiveram que aguardam a presença de seus pais no endereço do evento, para que pudessem ser liberados para serem levados para casa. Uma adolescente envolvida na organização da festa foi apreendida, prestou depoimento na delegacia de Matinhos e foi liberada horas depois.

A operação contou com o auxílio da força tarefa de agentes da prefeitura, que receberam a denúncia devido ao som alto e à enorme movimentação de pessoas nesta casa, que conta com seis quartos, duas suítes e piscina. A entrada para a festa era de R$ 15, com venda de bebidas no local. “Oitenta pessoas estavam nesta comemoração de aniversário, sendo 30 menores, e todos sem máscara de proteção. Muita bebida e outros ilícitos como maconha e crack foram localizados. Os responsáveis foram identificados, sendo um menor de idade. Importante que todos respeitem o decreto municipal, pois não é hora de fazer festa”, disse Geraldo Firmino, diretor de fiscalização da prefeitura de Matinhos.

Convite com as regras da festa foi divulgado pelas redes sociais. Foto: Colaboração

Detida, a proprietária da casa irá responder por três crimes – tráfico de drogas, fornecimento de bebida alcoólica para menores e desobediência ao decreto municipal. A menor de 16 anos e um homem de 21 anos, responsáveis pela festa, serão indiciados por fornecer bebida e desobediência ao decreto. Já um dos participante, um jovem de 23 anos que foi pego com pequena quantidade de maconha, responderá por porte e uso de drogas. E até um tatuador presente no local responderá por desobediência ao decreto municipal, pois, a atividade não é considerada essencial.

Outras festas

Há pouco mais de uma semana, outra festa clandestina com 200 pessoas em uma chácara de Colombo, região metropolitana de Curitiba, também contou com uma batida da Polícia Civil. Outras três festas clandestinas ocorridas na capital durante a pandemia são alvos de investigação policial.