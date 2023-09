O calor continua e o Paraná teve mais um dia quente nesta quinta-feira (21). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nenhum recorde de temperatura foi quebrado, mas é possível afirmar que essa quinta foi um dos dias mais quentes e acima da média.

Com 38ºC, os municípios com a temperatura mais elevada são Loanda e Capanema. Em seguida, entre 36ºC e 37ºC, aparecem as cidades paranaenses Assis Chateaubriand, Cambará, Cidade Gaúcha, Cândido de Abreu, Diamante do Norte, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Paranapoema, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná em alerta vermelho! Onda de calor nível grande perigo; Cidades perto dos 40ºC

>> Calor em Curitiba! 5 dicas para suportar o calorão, se refrescar e manter a saúde

Conforme os dados do Simepar, a temperatura máxima registrada em Curitiba nesta quinta foi de 30ºC.

Até quando vai o calor no Paraná

O calorão ainda deve durar mais alguns dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor válida para o Paraná e mais oito estados. O aviso se estende até a próxima terça-feira (26).

De acordo com a previsão do Simepar, o tempo no início da próxima semana ainda será com o predomínio da massa de ar quente. Por isso, os municípios do Paraná, especialmente aqueles que já estão registrando muito calor, podem continuar com temperaturas elevadas.

Entretanto, na terça há uma possibilidade de refresco com previsão de chuva isolada para algumas cidades.

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes