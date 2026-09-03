Feira de Cursos e Profissões da UTFPR leva atividades gratuitas a 12 cidades do Paraná

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A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) promove, nos meses de setembro e outubro, atividades da Feira de Cursos e Profissões em 12 municípios paranaenses. A programação é gratuita, aberta à comunidade e inclui visitas guiadas, oficinas e apresentações sobre as graduações.

O evento ocorre em Francisco Beltrão, Medianeira, Dois Vizinhos, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Campo Mourão, Pato Branco, Apucarana, Londrina, Santa Helena, Curitiba e Toledo.

Confira os detalhes sobre datas, horários e locais abaixo:

Feira de Cursos e Profissões UTFPR

Francisco Beltrão

Data: 16/09 | Horário: Período da manhã

16/09 | Período da manhã Local: Centro Sulamericano de Ensino Superior (Cesul) – Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222, Industrial

Centro Sulamericano de Ensino Superior (Cesul) – Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222, Industrial Atividades: Apresentação dos cursos, da infraestrutura e das possibilidades de carreira.

Medianeira

Data: 22 e 23/09 | Horários: Das 7h30 às 12h e das 19h às 22h30

22 e 23/09 | Das 7h30 às 12h e das 19h às 22h30 Local: Campus Medianeira – Av. Brasil, 4212, Parque Independência

Campus Medianeira – Av. Brasil, 4212, Parque Independência Atividades: Oficinas práticas, visitas à infraestrutura e apresentação de projetos e entidades estudantis.

Dois Vizinhos

Datas: 22 a 24/09 | Horário: Das 8h às 22h30

22 a 24/09 | Das 8h às 22h30 Local: Campus Dois Vizinhos – Estrada para Boa Esperança, Km 04, Comunidade São Cristóvão

Campus Dois Vizinhos – Estrada para Boa Esperança, Km 04, Comunidade São Cristóvão Atividades: Recepção e tour guiado por salas de aula, laboratórios, fazenda experimental e estandes dos cursos.

Cornélio Procópio

Data: 23/09 | Horário: Das 9h às 21h

23/09 | Das 9h às 21h Local: Campus Cornélio Procópio – Av. Alberto Carazzai, 1640, Vila Seugling

Campus Cornélio Procópio – Av. Alberto Carazzai, 1640, Vila Seugling Atividades: Estações organizadas por professores e estudantes, com apresentação de projetos de extensão.

Ponta Grossa

Data: 23/09 | Horários: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

23/09 | Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 Local: Campus Ponta Grossa – Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04, Jardim Carvalho

Campus Ponta Grossa – Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04, Jardim Carvalho Atividades: Mostra de projetos e oficinas abertas à comunidade.

Campo Mourão

Datas: 23/09 (das 7h30 às 16h e das 19h30 às 22h) e 24/09 (das 7h30 às 12h)

23/09 (das 7h30 às 16h e das 19h30 às 22h) e 24/09 (das 7h30 às 12h) Local: Campus Campo Mourão – Via Rosalina Maria dos Santos, 1233

Campus Campo Mourão – Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 Atividades: A feira contará com 40 atividades interativas e participativas para os estudantes.

Pato Branco

Datas: 24 e 25/09 | Horário: Das 8h às 21h30

24 e 25/09 | Das 8h às 21h30 Local: Campus Pato Branco – Via do Conhecimento, s/n, Bairro Fraron

Campus Pato Branco – Via do Conhecimento, s/n, Bairro Fraron Atividades: Estandes interativos dos cursos, atividades práticas, rodas de conversa com egressos, apresentação de projetos de extensão e competições, além de informações sobre assistência estudantil e o vestibular.

Apucarana

Data: 28/09 | Horário: Das 8h às 20h

28/09 | Das 8h às 20h Local: Campus Apucarana – Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso

Campus Apucarana – Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso Atividades: Espaços de mostra dos cursos, com participação de professores e informações sobre áreas de atuação.

Londrina

Data: 30/09 | Horários: Das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h

30/09 | Das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h Local: Campus Londrina – Av. dos Pioneiros, 3131, Jardim Morumbi

Campus Londrina – Av. dos Pioneiros, 3131, Jardim Morumbi Atividades: Visitas aos cursos e laboratórios, atividades interativas e food trucks.

Santa Helena

Data: 30/09 | Horários: Das 7h30 às 12h e das 13h às 17h

30/09 | Das 7h30 às 12h e das 13h às 17h Local: Campus Santa Helena – Rua Giovanni Bordin, 395, Centro

Campus Santa Helena – Rua Giovanni Bordin, 395, Centro Atividades: Mostra de cursos, atividades práticas, demonstrações, informações sobre formas de ingresso e exposição de projetos científicos.

Curitiba

Data: 1º/10 | Horário: Das 9h às 18h

1º/10 | Das 9h às 18h Locais: Sede Centro: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças Sede Ecoville: Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 5000, Ecoville

Atividades: Apresentação dos cursos de graduação ofertados e de projetos de extensão, pesquisa e inovação.

Toledo

Atividades: Apresentação de cursos e serviços, exposição de projetos, experimentos e ações de investigação.

Datas: 1º e 02/10 | Horários: Das 8h30 às 13h, das 14h às 17h e das 19h30 às 22h

Local: Campus Toledo – Rua Santa Maria, 2535, Vila Becker