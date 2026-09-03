Feira de Cursos e Profissões da UTFPR leva atividades gratuitas a 12 cidades do Paraná

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) promove, nos meses de setembro e outubro, atividades da Feira de Cursos e Profissões em 12 municípios paranaenses. A programação é gratuita, aberta à comunidade e inclui visitas guiadas, oficinas e apresentações sobre as graduações.
O evento ocorre em Francisco Beltrão, Medianeira, Dois Vizinhos, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Campo Mourão, Pato Branco, Apucarana, Londrina, Santa Helena, Curitiba e Toledo.
Confira os detalhes sobre datas, horários e locais abaixo:
Feira de Cursos e Profissões UTFPR
Francisco Beltrão
- Data: 16/09 | Horário: Período da manhã
- Local: Centro Sulamericano de Ensino Superior (Cesul) – Av. Antônio de Paiva Cantelmo, 1222, Industrial
- Atividades: Apresentação dos cursos, da infraestrutura e das possibilidades de carreira.
Medianeira
- Data: 22 e 23/09 | Horários: Das 7h30 às 12h e das 19h às 22h30
- Local: Campus Medianeira – Av. Brasil, 4212, Parque Independência
- Atividades: Oficinas práticas, visitas à infraestrutura e apresentação de projetos e entidades estudantis.
Dois Vizinhos
- Datas: 22 a 24/09 | Horário: Das 8h às 22h30
- Local: Campus Dois Vizinhos – Estrada para Boa Esperança, Km 04, Comunidade São Cristóvão
- Atividades: Recepção e tour guiado por salas de aula, laboratórios, fazenda experimental e estandes dos cursos.
Cornélio Procópio
- Data: 23/09 | Horário: Das 9h às 21h
- Local: Campus Cornélio Procópio – Av. Alberto Carazzai, 1640, Vila Seugling
- Atividades: Estações organizadas por professores e estudantes, com apresentação de projetos de extensão.
Ponta Grossa
- Data: 23/09 | Horários: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30
- Local: Campus Ponta Grossa – Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04, Jardim Carvalho
- Atividades: Mostra de projetos e oficinas abertas à comunidade.
Campo Mourão
- Datas: 23/09 (das 7h30 às 16h e das 19h30 às 22h) e 24/09 (das 7h30 às 12h)
- Local: Campus Campo Mourão – Via Rosalina Maria dos Santos, 1233
- Atividades: A feira contará com 40 atividades interativas e participativas para os estudantes.
Pato Branco
- Datas: 24 e 25/09 | Horário: Das 8h às 21h30
- Local: Campus Pato Branco – Via do Conhecimento, s/n, Bairro Fraron
- Atividades: Estandes interativos dos cursos, atividades práticas, rodas de conversa com egressos, apresentação de projetos de extensão e competições, além de informações sobre assistência estudantil e o vestibular.
Apucarana
- Data: 28/09 | Horário: Das 8h às 20h
- Local: Campus Apucarana – Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso
- Atividades: Espaços de mostra dos cursos, com participação de professores e informações sobre áreas de atuação.
Londrina
- Data: 30/09 | Horários: Das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h
- Local: Campus Londrina – Av. dos Pioneiros, 3131, Jardim Morumbi
- Atividades: Visitas aos cursos e laboratórios, atividades interativas e food trucks.
Santa Helena
- Data: 30/09 | Horários: Das 7h30 às 12h e das 13h às 17h
- Local: Campus Santa Helena – Rua Giovanni Bordin, 395, Centro
- Atividades: Mostra de cursos, atividades práticas, demonstrações, informações sobre formas de ingresso e exposição de projetos científicos.
Curitiba
- Data: 1º/10 | Horário: Das 9h às 18h
- Locais:
- Sede Centro: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças
- Sede Ecoville: Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 5000, Ecoville
- Atividades: Apresentação dos cursos de graduação ofertados e de projetos de extensão, pesquisa e inovação.
Toledo
- Atividades: Apresentação de cursos e serviços, exposição de projetos, experimentos e ações de investigação.
- Datas: 1º e 02/10 | Horários: Das 8h30 às 13h, das 14h às 17h e das 19h30 às 22h
- Local: Campus Toledo – Rua Santa Maria, 2535, Vila Becker