Falta de água afeta milhares de moradores da RMC nesta quinta-feira

Embora o abastecimento em Curitiba opere com normalidade nesta quinta-feira (30), moradores da Região Metropolitana devem ficar atentos ao cronograma de obras. Em Quatro Barras, por exemplo, milhares de moradores podem enfrentar falta de água hoje por causa de uma intervenção prevista no bairro Borda do Campo.

De acordo com a Sanepar, o sistema na região passará por obras e manutenção em redes. O serviço está agendado para começar às 08h, com previsão de normalização total do abastecimento até as 19h. A companhia ressalta que essas melhorias na tubulação são essenciais para garantir a continuidade da qualidade da água entregue aos moradores.

Interior do Paraná com falta de água

Além da Região Metropolitana, a cidade de Ortigueira também registra interrupção no fornecimento nesta quinta-feira (30). A paralisação ocorre das 08h às 19h para a realização de higienização de reservatórios, procedimento padrão para assegurar a segurança hídrica e evitar contaminações. A parada no abastecimento de água promete afetar todos os bairros de Ortigueira.

Já para a próxima semana, no dia 05 de maio, a Sanepar alerta para novas manutenções programadas em Francisco Beltrão, que afetarão o abastecimento entre 13h30 e 18h.

Ficou sem água? RECLAME!

A Sanepar orienta que a população utilize a água de forma consciente, priorizando alimentação e higiene. Caso seu imóvel fique sem água fora das áreas citadas, verifique se o registro do cavalete está aberto ou se há problemas internos na rede do domicílio.

O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a orientação é ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.