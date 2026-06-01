Falta de água afeta cidades do Paraná neste começo de mês. Veja a lista

A Sanepar emitiu uma série de alertas e previsões de interrupções programadas que passam a afetar o fornecimento de água no interior do estado a partir desta semana. Motivadas por ações preventivas de manutenção, melhorias estruturais e higienização de rede, as suspensões temporárias do abastecimento começam a valer nesta terça-feira (02/06).

As medidas visam garantir a segurança do sistema e o cumprimento dos padrões de qualidade sanitária.

Três municípios paranaenses possuem paradas confirmadas com cronogramas e prazos detalhados pela companhia:

Toledo: O município terá o fornecimento afetado na terça-feira, 2 de junho, a partir das 07h, para a execução dos serviços de higienização periódica de reservatórios. O procedimento consiste no escoamento e lavagem das unidades. A previsão de normalização completa do sistema é para o período da noite do próprio dia 2. Uma segunda parada por higienização de reservatório também está agendada em Toledo para quarta-feira, 3 de junho, iniciando às 10h, com normalização prevista para a noite de quarta-feira.

Ivaté: Está programada uma interrupção no abastecimento para quarta-feira, 3 de junho, com início às 07h. A paralisação ocorre em virtude de obras e manutenção estrutural nos reservatórios locais, exigindo o escoamento prévio da água armazenada. A regularização do serviço está prevista para ocorrer na madrugada de quinta-feira, 4 de junho.

Assis Chateaubriand: A rede passará por desabastecimento temporário na quarta-feira, 3 de junho, a partir das 09h30, também para o trabalho de higienização de reservatórios. O restabelecimento da distribuição de água está previsto para o período da noite de quarta-feira.

Ficou sem água? RECLAME!

A Sanepar reforça que os moradores que eventualmente enfrentarem oscilações pontuais e desabastecimentos não listados no cronograma oficial devem registrar formalmente a ocorrência. Isso acelera o processo de vistorias técnicas e pesquisas de vazamentos ocultos na rede.

O contato direto com a equipe técnica pode ser realizado 24 horas por dia por meio do telefone de atendimento gratuito 0800 200 0115 ou via mensagem de texto no canal corporativo de WhatsApp pelo número (41) 99544-0115.