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Ao menos 7 bairros de Curitiba têm bloqueios no trânsito nesta segunda-feira (1º)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/06/26 07h54
Imagem mostra o trânsito na Linha Verde, em Curitiba.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

O início do mês de junho começa com mudanças significativas para os motoristas que utilizam a Linha Verde Norte. Devido ao avanço das obras do Complexo Tarumã, o tráfego no sentido Pinheirinho também sofreu um estreitamento de pista, reduzindo a circulação para apenas uma faixa em um trecho de um quilômetro.

Além disso, frentes de trabalho do Projeto Novo Inter 2 e manutenções emergenciais mantêm bloqueios em bairros como Mercês, Xaxim e Portão, exigindo atenção redobrada e planejamento de rotas alternativas.

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CategoriaLocalImpacto e DetalhesDuração Prevista
ObrasLinha Verde Norte (Tarumã)Redução de pista no sentido Pinheirinho, com fluxo afunilado para apenas uma faixa por cerca de 1 km. No sentido Atuba, o estreitamento de 700 metros permanece.45 dias
ObrasRua Roberto Barrozo (Mercês)Interdição parcial de uma faixa para substituição emergencial de tubulação quebrada.Até o fim da semana
ObrasRua Eloi Orestes Zeglin (Xaxim)Interdição total para obras de pavimentação. Acesso permitido apenas para moradores locais.Até o fim da semana
BloqueiosRua João da Malta de Albuquerque Maranhão (Pinheirinho)Bloqueio total para obras de infraestrutura viária.Vigente
BloqueiosMarginal da Linha Verde Sul (Capão Raso)Interdição entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruzack para obras da Estação Vila São Pedro.Vigente
BloqueiosRua Professora Doracy Cezzarino (Portão)Bloqueio total entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2.Vigente
ObrasRua José Kormann (Ahu)Bloqueio total para obras de correção geométrica e novo pavimento.Vigente
Mudanças de SentidoRua Santa Mônica (Capão Raso)Sentido único em toda a sua extensão para readequação do fluxo devido às obras na Linha Verde.Permanente
Transporte ColetivoLinha 670 – São JorgeDesvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz devido às obras no Portão.Durante as obras
Transporte ColetivoLinhas Interbairros II e Inter 2Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2 e no Complexo Tarumã.Vigente

As intervenções visam a modernização da infraestrutura de transporte e a melhoria da fluidez a longo prazo na capital. A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que os condutores utilizem aplicativos de navegação para monitorar o tempo de deslocamento e busquem rotas alternativas, especialmente nos horários de pico na Linha Verde. Agentes de trânsito e sinalização reforçada estão presentes nos locais de maior impacto para orientar os motoristas e garantir a segurança viária.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.

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