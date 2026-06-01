Ao menos 7 bairros de Curitiba têm bloqueios no trânsito nesta segunda-feira (1º)

O início do mês de junho começa com mudanças significativas para os motoristas que utilizam a Linha Verde Norte. Devido ao avanço das obras do Complexo Tarumã, o tráfego no sentido Pinheirinho também sofreu um estreitamento de pista, reduzindo a circulação para apenas uma faixa em um trecho de um quilômetro.

Além disso, frentes de trabalho do Projeto Novo Inter 2 e manutenções emergenciais mantêm bloqueios em bairros como Mercês, Xaxim e Portão, exigindo atenção redobrada e planejamento de rotas alternativas.

Categoria Local Impacto e Detalhes Duração Prevista Obras Linha Verde Norte (Tarumã) Redução de pista no sentido Pinheirinho, com fluxo afunilado para apenas uma faixa por cerca de 1 km. No sentido Atuba, o estreitamento de 700 metros permanece. 45 dias Obras Rua Roberto Barrozo (Mercês) Interdição parcial de uma faixa para substituição emergencial de tubulação quebrada. Até o fim da semana Obras Rua Eloi Orestes Zeglin (Xaxim) Interdição total para obras de pavimentação. Acesso permitido apenas para moradores locais. Até o fim da semana Bloqueios Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão (Pinheirinho) Bloqueio total para obras de infraestrutura viária. Vigente Bloqueios Marginal da Linha Verde Sul (Capão Raso) Interdição entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruzack para obras da Estação Vila São Pedro. Vigente Bloqueios Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão) Bloqueio total entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2. Vigente Obras Rua José Kormann (Ahu) Bloqueio total para obras de correção geométrica e novo pavimento. Vigente Mudanças de Sentido Rua Santa Mônica (Capão Raso) Sentido único em toda a sua extensão para readequação do fluxo devido às obras na Linha Verde. Permanente Transporte Coletivo Linha 670 – São Jorge Desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz devido às obras no Portão. Durante as obras Transporte Coletivo Linhas Interbairros II e Inter 2 Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2 e no Complexo Tarumã. Vigente

As intervenções visam a modernização da infraestrutura de transporte e a melhoria da fluidez a longo prazo na capital. A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que os condutores utilizem aplicativos de navegação para monitorar o tempo de deslocamento e busquem rotas alternativas, especialmente nos horários de pico na Linha Verde. Agentes de trânsito e sinalização reforçada estão presentes nos locais de maior impacto para orientar os motoristas e garantir a segurança viária.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.