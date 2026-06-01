Ao menos 7 bairros de Curitiba têm bloqueios no trânsito nesta segunda-feira (1º)

O início do mês de junho começa com mudanças significativas para os motoristas que utilizam a Linha Verde Norte. Devido ao avanço das obras do Complexo Tarumã, o tráfego no sentido Pinheirinho também sofreu um estreitamento de pista, reduzindo a circulação para apenas uma faixa em um trecho de um quilômetro.
Além disso, frentes de trabalho do Projeto Novo Inter 2 e manutenções emergenciais mantêm bloqueios em bairros como Mercês, Xaxim e Portão, exigindo atenção redobrada e planejamento de rotas alternativas.
|Categoria
|Local
|Impacto e Detalhes
|Duração Prevista
|Obras
|Linha Verde Norte (Tarumã)
|Redução de pista no sentido Pinheirinho, com fluxo afunilado para apenas uma faixa por cerca de 1 km. No sentido Atuba, o estreitamento de 700 metros permanece.
|45 dias
|Obras
|Rua Roberto Barrozo (Mercês)
|Interdição parcial de uma faixa para substituição emergencial de tubulação quebrada.
|Até o fim da semana
|Obras
|Rua Eloi Orestes Zeglin (Xaxim)
|Interdição total para obras de pavimentação. Acesso permitido apenas para moradores locais.
|Até o fim da semana
|Bloqueios
|Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão (Pinheirinho)
|Bloqueio total para obras de infraestrutura viária.
|Vigente
|Bloqueios
|Marginal da Linha Verde Sul (Capão Raso)
|Interdição entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruzack para obras da Estação Vila São Pedro.
|Vigente
|Bloqueios
|Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)
|Bloqueio total entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2.
|Vigente
|Obras
|Rua José Kormann (Ahu)
|Bloqueio total para obras de correção geométrica e novo pavimento.
|Vigente
|Mudanças de Sentido
|Rua Santa Mônica (Capão Raso)
|Sentido único em toda a sua extensão para readequação do fluxo devido às obras na Linha Verde.
|Permanente
|Transporte Coletivo
|Linha 670 – São Jorge
|Desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz devido às obras no Portão.
|Durante as obras
|Transporte Coletivo
|Linhas Interbairros II e Inter 2
|Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2 e no Complexo Tarumã.
|Vigente
As intervenções visam a modernização da infraestrutura de transporte e a melhoria da fluidez a longo prazo na capital. A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que os condutores utilizem aplicativos de navegação para monitorar o tempo de deslocamento e busquem rotas alternativas, especialmente nos horários de pico na Linha Verde. Agentes de trânsito e sinalização reforçada estão presentes nos locais de maior impacto para orientar os motoristas e garantir a segurança viária.
Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba
Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.