Curitiba e a previsão do tempo; veja como será o 1° dia de junho

Os curitibanos começam o mês de junho com um clima típico de outono nesta segunda-feira (1°/06). A previsão do tempo em Curitiba indica um dia parcialmente ensolarado, com presença de nuvens ao longo do período. Pela manhã uma densa neblina será observada em vários pontos da cidade.

As temperaturas devem variar entre mínima de 9,6°C e máxima de 19,3°C, proporcionando um clima ameno e agradável para as atividades do início da semana.

Durante o dia, o tempo em Curitiba será marcado por sol entre nuvens, com nebulosidade em torno de 75%. A sensação térmica pode chegar aos 24,7°C nos horários mais quentes, trazendo conforto térmico para quem precisa circular pela cidade. Os ventos sopram do oeste a uma velocidade de 6 km/h, com rajadas que podem atingir 11 km/h, mantendo o ar em movimento sem causar desconforto.

A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 75% ao longo do dia, considerada dentro dos padrões saudáveis. A probabilidade de chuva é bastante baixa, apenas 10%, o que praticamente garante um dia seco para os moradores da capital paranaense. O índice UV está em nível 4, considerado moderado, sendo recomendável o uso de protetor solar para quem for passar períodos prolongados ao ar livre.

À noite, o clima em Curitiba muda um pouco de cenário. O céu ficará mais carregado, com nebulosidade de 99%, e a probabilidade de chuva aumenta para 20%. Pode ocorrer uma precipitação leve de aproximadamente 0,16 milímetros, com 10% de chance de trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar sobe consideravelmente para 94%, criando aquela sensação de ar mais pesado característica das noites de outono.

Os ventos noturnos mudam de direção, passando a soprar do leste com velocidade de 10 km/h e rajadas de até 19 km/h. As temperaturas caem para a mínima de 9,6°C durante a madrugada, exigindo agasalhos mais pesados para quem precisar sair de casa. Vale lembrar que estamos no outono, estação conhecida pelas oscilações térmicas e pelo tempo instável na região Sul do Brasil.

Para quem aprecia os fenômenos celestes, a lua estará na fase minguante, com o nascer previsto para as 18h28 e o pôr às 8h03. Já o sol nasce às 6h55 e se põe às 17h34, proporcionando aproximadamente 10 horas e 39 minutos de luz natural. É um bom momento para aproveitar as atividades ao ar livre durante o dia, antes que a nebulosidade aumente no período noturno.