Falha em sistema de GPS afeta aviões Embraer e cancela voos da Azul no Paraná

Uma instabilidade no sistema de GPS da frota de aeronaves Embraer E2 mantém o cancelamento de voos da Azul Linhas Aéreas com destino e saída do Paraná nesta quarta-feira (23). A falha, registrada nesta terça-feira (22), levou a empresa a adotar medidas de precaução, como cancelamentos e alterações na programação.

Em todo o país, a estimativa é de que 80 voos tenham sido afetados. Em Curitiba, oito voos operados com aeronaves da Embraer foram cancelados nesta terça-feira. Ao todo, cerca de mil passageiros foram afetados.

Segundo a Motiva, concessionária que administra o Aeroporto Afonso Pena, os serviços foram retomados normalmente nesta quarta-feira. Em Foz do Iguaçu, também administrado pela Motiva, apenas um cancelamento foi registrado na terça-feira.

Nos aeroportos de Londrina e Foz do Iguaçu, não há alterações nesta quarta-feira. O cenário de normalidade se estende ao Aeroporto Regional de Maringá, que não registrou cancelamentos entre terça e quarta-feira.

Já em Cascavel, um voo da Azul que partiria de Campinas para a cidade do Oeste paranaense às 10h desta quarta-feira (23) foi cancelado. Outro voo, que faria o trajeto de Cascavel para Campinas, também foi cancelado nesta quarta-feira.

Clientes têm direito a reembolso

Em caso de cancelamento de voo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelece que o passageiro pode escolher entre alternativas como reembolso, reacomodação em outro voo ou transporte por outro meio, conforme as condições previstas na regulamentação. A companhia também deve oferecer assistência material de forma gradual enquanto o passageiro aguarda no aeroporto.

Em uma atualização recente da Resolução nº 400/2016, aprovada em setembro de 2026, as regras de comunicação foram endurecidas e novas formas de assistência material em casos de força maior foram implementadas.

Em nota à Tribuna do Paraná, a Azul afirmou que, em consequência dos cancelamentos, alguns voos também sofreram atrasos, com impacto para mais de 8 mil Clientes. A empresa afirmar prestar suporte aos clientes.

“A Azul reforça que os Clientes afetados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança, valor primordial para a Companhia”, diz a nota.

Falha atinge rede global

À reportagem, a Embraer afirmou, nesta manhã, que foi notificada na terça-feira sobre relatos de instabilidade no sistema GPS que afeta alguns tipos de aeronaves, entre elas o E2. A empresa disse que acompanha a situação junto aos operadores e ao fabricante do equipamento.

Segundo a Embraer, a falha não se limita às operações no Brasil e afeta a frota global de aeronaves. Ainda assim, a companhia afirma que a frota mantém sistemas capazes de garantir uma operação segura, em conformidade com os requisitos aplicáveis das autoridades de aviação civil.

“A empresa está fornecendo suporte técnico aos clientes e conduzindo as ações necessárias para a resolução da questão. Embora a ocorrência possa afetar a programação operacional de companhias aéreas, não há impacto na segurança de voo”, diz o comunicado.