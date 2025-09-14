Expert em Pets, empresa do Paraná quer ganhar o mundo até 2027

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com fábrica em Imbituva e centro de distribuição em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, a paranaense New Pet planeja expandir sua presença no mercado nacional e internacional nos próximos anos. A indústria de alimentação e cuidados para animais de estimação pretende triplicar sua capacidade fabril até 2027, acompanhando a crescente demanda do setor pet.

Atualmente, a fábrica de Imbituva produz 2,5 milhões de quilos de ração seca para cães e gatos por mês. Para alcançar os próximos objetivos, a empresa vai inaugurar uma nova planta em São Paulo, ampliando sua capacidade de produção e distribuição.

+ Veja também: Centro de distribuição do Mercado Livre, em Araucária, será “colossal”

Segundo Leonel Mazzini, fundador e presidente da New Pet, a meta é consolidar a marca como referência nacional e, futuramente, internacional. “Em pouco mais de dez anos, conquistamos espaço e já figuramos como o terceiro maior fornecedor pet para o varejo no Sul do país. Agora, buscamos ampliar nossa presença em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na região Centro-Oeste”, explica.

O plano de expansão prevê, em até dez anos, a operação de quatro a cinco plantas industriais, consolidando a marca em todo o território nacional. A companhia mantém uma média de crescimento anual de 30% nos últimos cinco anos, três vezes acima da média do mercado, estimada em 10%.

Ruas próximas à Arena da Baixada terão bloqueios nesta terça

De olho nessa fatia do mercado para abraçar, em setembro, a empresa também lançará uma novidade em seu portfólio de alimentos para pets, reforçando seu compromisso com inovação, qualidade e acessibilidade.

Berço paranaense

Fundada em 2012 no Paraná, a New Pet já está presente em cerca de 5 mil pontos de venda nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre seus clientes estão grandes redes de varejo e pet shops, como Zaffari, Bistek, Grupo Pereira (Fort e Comper), Petz, Grupo Muffato, Condor, Festval, Plurix, Atacadão, Rede BH, Grupo Bahamas e Bretas.

O portfólio da empresa inclui a linha de ração New Dog, reconhecida no mercado pet por sua fórmula rica em Ômega 3 e Ômega 6, essenciais para a saúde da pele e pelo dos animais. Além da ração, a New Pet produz bifinhos para cães e gatos e tapetinhos higiênicos. A experiência da empresa em private label — produtos fabricados com marca própria de clientes — garante consistência e atendimento personalizado às especificações de cada varejista.

+ ExpoFazenda 2025: faltam dez dias para mega evento na região de Curitiba

Com cerca de 220 colaboradores distribuídos entre a indústria no Paraná, o centro de distribuição em Campo Largo e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a New Pet mantém-se uma empresa familiar e de capital 100% nacional, unindo crescimento acelerado à gestão familiar e à expertise local.