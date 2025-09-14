Ruas próximas à Arena da Baixada terão bloqueios nesta terça

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) fará bloqueios de trânsito no bairro Água Verde para a realização do show da cantora Katy Perry, que acontece na próxima terça-feira (16), na Arena da Baixada. O evento deve reunir cerca de 36 mil pessoas.
A abertura dos portões está marcada para às 17h e o show principal terá início às 21h, com previsão de encerramento à meia-noite.
Os bloqueios no trânsito acontecerão nos seguintes pontos:
- Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Rua Brigadeiro Franco.
- Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas.
Moradores das regiões afetadas poderão acessar suas casas apresentando credencial ou documento que comprove endereço no local.
O trabalho contará com o apoio de monitores de trânsito da SMDT, que estarão na região para orientar motoristas e pedestres.