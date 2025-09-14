Atenção!

Ruas próximas à Arena da Baixada terão bloqueios nesta terça

Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/09/25 14h57
Ruas próximas à Arena da Baixada terão bloqueios para o show da cantora Katy Perry. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) fará bloqueios de trânsito no bairro Água Verde para a realização do show da cantora Katy Perry, que acontece na próxima terça-feira (16), na Arena da Baixada. O evento deve reunir cerca de 36 mil pessoas.

A abertura dos portões está marcada para às 17h e o show principal terá início às 21h, com previsão de encerramento à meia-noite. 

Os bloqueios no trânsito acontecerão nos seguintes pontos:

  • Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Rua Brigadeiro Franco.
  • Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas.

+ Leia mais: Erro do GPS? Motoristas usam ciclovia como atalho proibido em Curitiba

Moradores das regiões afetadas poderão acessar suas casas apresentando credencial ou documento que comprove endereço no local.

O trabalho contará com o apoio de monitores de trânsito da SMDT, que estarão na região para orientar motoristas e pedestres.

