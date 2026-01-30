Expedição com carros antigos atravessa quatro países e termina em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo de aventureiros paranaenses e de outros estados, chamado de Peabiru, está completando uma travessia épica do continente sul-americano. A expedição, que percorreu quatro países, encerra a jornada em Curitiba neste sábado (31/01), com um evento aberto ao público no Jeep Clube de Curitiba, a partir das 16h – uma oportunidade imperdível para os amantes de veículos antigos e da vida sobre rodas.

O Desafio Bi-Oceânico 2025/2026 começou no Litoral do Paraná, nas margens do Oceano Atlântico, seguindo por terras brasileiras, paraguaias, argentinas até alcançar o litoral chileno, às margens do Pacífico. Na ida, o comboio principal partiu de Pontal do Sul, passando por Curitiba, Guarapuava e pelo distrito de Dr. Oliveira Castro, em Guaíra.

No percurso de volta, o grupo passou por Barracão e Coronel Vivida, na região Sudoeste, retornou a Guarapuava, no Centro-Sul, e agora finaliza a aventura na capital paranaense. Durante toda a expedição, as paradas em diferentes municípios paranaenses trouxeram movimento para as economias locais.

+ Leia mais Shopping em Curitiba promove adoção de cães e gatos neste fim de semana

Os aventureiros se hospedaram em hotéis ou montaram acampamentos, fizeram refeições em restaurantes, compraram de produtores locais e experimentaram especialidades gastronômicas regionais – como a tradicional moqueca de dourado e outros peixes típicos da região de Guaíra, às margens do Rio Paraná. Por onde passaram, compartilharam um pouco da cultura do mundo sobre rodas com as comunidades locais.

Expedição que atravessou o Paraná foi realizada com carros clássicos

O comboio, composto por entusiastas de automóveis históricos, realizou todo o percurso a bordo de carros antigos, promovendo valores como companheirismo, superação e preservação da memória automotiva, além de impulsionar o Turismo Sobre Rodas.

A aventura reuniu mais de 30 veículos clássicos em uma jornada de aproximadamente 6,5 mil quilômetros. Foram 16 dias na estrada, com média diária de 800 quilômetros percorridos. A expedição contou com a participação de veículos que vão desde modelos da década de 1950 até utilitários, incluindo clássicos nacionais como Opala, Corcel I, Belina, Kombi e Santana Quantum.

“Nós comprovamos que é possível atravessar o Paraná com boas estradas e boas estruturas para acampamentos, refeições e reparos aos veículos. Tem muita coisa bonita para ver no estado e não precisar ir muito longe. Em um raio de 100 quilômetros de Curitiba, por exemplo, tem muita variedade e boas estruturas. Vale a pena fazer Turismo Sobre Rodas no Paraná”, disse Júlio Guidolin, presidente a Peabiru e proprietário de um Chevrolet Bel Air 1951.

Peabiru

Fundado em 2019, o Peabiru tradicionalmente realiza grandes expedições na virada do ano, entre dezembro e janeiro. Durante o restante do ano, o grupo também organiza viagens menores e participa de etapas de eventos conhecidos, como o Rally Transparaná.

O grupo reúne famílias, casais, amigos e viajantes solo em um comboio que compartilha não apenas a estrada, mas também refeições, ferramentas e soluções improvisadas ao longo do percurso. A convivência diária, por longas horas, exige organização, paciência e capacidade de adaptação.