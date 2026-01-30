Shopping em Curitiba promove adoção de cães e gatos neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ventura Shopping, em Curitiba, sediará um evento de adoção de cães e gatos neste sábado (31/1) e domingo (1/2), das 14h às 18h. A ação, organizada pelo Projeto de Medicina Veterinária de Abrigo da UFPR, pelo advogado Alexandre Beltrão Braga e pelo shopping, contará com animais resgatados e recuperados pela Rede de Proteção Animal da Prefeitura.

O evento acontecerá no Setor Verde, ao lado da Hiperzoo. Para adotar, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Esta iniciativa visa encontrar lares para animais resgatados, promovendo a adoção responsável.

Além disso, Curitiba expandiu suas opções de adoção com a instalação de um novo totem virtual no Shopping Estação nesta sexta-feira (30/1). Agora, a cidade conta com quatro desses equipamentos, localizados também nos shoppings Mueller e Curitiba, e no Hospital Veterinário Municipal.

Os totens exibem fotos e informações sobre cães e gatos disponíveis para adoção, permitindo que interessados façam um pré-cadastro. Eles podem ser acessados durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos onde estão instalados.

Para quem busca adotar em outros momentos, o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) mantém uma campanha permanente de adoção. O centro funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC.