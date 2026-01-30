Calor segue firme com chuvas de verão: como vai ser fevereiro no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre janeiro e fevereiro, o volume de chuvas diminui historicamente no Paraná, assim como as temperaturas médias, que ficam ligeiramente mais baixas, embora o calor persista. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), fevereiro de 2026 manterá o padrão de tempo abafado e as típicas pancadas de chuva de verão – rápidas e concentradas entre tarde e noite. A saída de cena do fenômeno La Niña promete trazer maior regularidade climática.

A previsão aponta que tanto a precipitação quanto as temperaturas devem se manter dentro da média histórica para o estado neste fevereiro. “Ao longo de janeiro de 2026 o fenômeno La Niña, que influenciou o clima no Paraná entre dezembro e janeiro, perdeu força, e vai dissipar no decorrer de fevereiro. Sem a influência deste fenômeno não esperamos mais chuvas tão irregulares como registramos em dezembro e em alguns momentos de janeiro”, afirma Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Por ser ainda um mês característico de verão, fevereiro terá a atuação predominante de massas de ar quente e úmido, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva intensas, rápidas e isoladas, frequentemente acompanhadas de granizo, raios e rajadas de vento mais fortes. “A tendência é de que tenhamos atuação de vários dias consecutivos com temperaturas elevadas, que levam a um tempo abafado quando a umidade estiver também alta”, lembra Reinaldo.

Regiões do Paraná que são mais quentes em fevereiro

Historicamente, as temperaturas de fevereiro apresentam-se mais baixas nos Campos Gerais, Centro-Sul e Sul do Estado. As mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, ficam em média entre 16°C e 18°C, enquanto as máximas, que ocorrem tipicamente à tarde, variam entre 26°C e 28°C.

As regiões do Litoral, extremo Norte, Noroeste e Oeste registram as temperaturas mais elevadas, com mínimas médias superiores a 20°C e máximas acima de 30°C. No restante do estado, as mínimas históricas de fevereiro ficam entre 18°C e 20°C, com máximas entre 28°C e 30°C.

A temperatura média – que representa a média de todas as temperaturas do dia – durante fevereiro historicamente é mais baixa ao redor de Curitiba e no Sul do Paraná, variando entre 18°C e 20°C. Na Região Metropolitana da Capital, nos Campos Gerais, no Centro-Sul e em localidades próximas a Marumbi e Marilândia do Sul, a temperatura média oscila entre 20°C e 22°C.

No Litoral, extremo Norte, Noroeste e Oeste, as médias térmicas alcançam os patamares mais altos, entre 24°C e 26°C. Nas demais regiões do estado, as médias em fevereiro historicamente permanecem entre 22°C e 24°C.

Litoral do Paraná é umas das regiões com mais chuva em fevereiro

Quanto às precipitações, o maior volume histórico em fevereiro é registrado no Litoral, com acumulados a partir de 250 mm, podendo ultrapassar 300 mm, especialmente em Antonina e Paranaguá. Na região serrana, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, os volumes oscilam entre 200 mm e 250 mm.

“A região do Litoral é uma das regiões em que mais chove, devido à umidade que vem do oceano e à própria Serra do Mar, que contribui para o levantamento das parcelas de ar e favorece para que as chuvas sejam bastante abundantes”, explica Reinaldo.

+ Leia mais Iniciativa de cidade no Paraná pode mudar a forma como cidades tratam o lixo

Historicamente, chove menos em fevereiro nas proximidades de Icaraíma e Querência do Norte, nas cercanias de Cândido de Abreu, e em uma faixa que se estende de Curitiba a Cerro Azul e Dr. Ulisses. Nestas áreas, a média histórica de precipitação é de 100 mm a 125 mm durante todo o mês.

As cidades mais próximas do sul de Apucarana registram acumulados históricos de chuva em fevereiro entre 200 mm e 225 mm. No Noroeste, e em municípios como Castro e Jaguariaíva, a precipitação média de fevereiro fica entre 125 mm e 150 mm. No restante do Paraná, a média histórica de chuva varia entre 150 mm e 200 mm.