Ex-recepcionista é indiciada por desviar R$ 8,1 mil de escola no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou nesta terça-feira (16/12) uma mulher de 25 anos por crimes contra o patrimônio e contra a fé pública em Ponta Grossa. A investigada, ex-recepcionista de uma instituição de ensino, é acusada de desviar R$ 8,1 mil em pagamentos de mensalidades e materiais escolares entre maio e setembro de 2025.

Segundo as investigações, a suspeita recebia os pagamentos na conta bancária pessoal, alegando que os valores seriam destinados à escola. O esquema foi descoberto quando responsáveis financeiros dos alunos foram cobrados por débitos que acreditavam já ter quitado.

A análise dos comprovantes revelou que os valores não foram repassados à instituição. A investigada utilizava mensagens por aplicativo para enviar links de pagamento e manipulava registros internos e e-mails para simular procedimentos da escola.

Inicialmente, foram identificados três repasses em agosto de 2025, totalizando R$ 6.363,72. Após a quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça, outros três repasses foram descobertos, somando mais R$ 1.792,29.

O delegado Derick Moura, responsável pelo caso, informou que a suspeita foi desligada da função em setembro de 2025, mas continuou mantendo contato com os responsáveis financeiros mesmo após desligamento. Durante o interrogatório, a mulher optou por permanecer em silêncio.

A ex-funcionária foi indiciada por apropriação indébita qualificada, estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR) para as providências legais cabíveis.