Ação da Polícia caça motoqueiros imprudentes em Curitiba e cinco cidades da RMC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou nesta terça-feira (16) uma operação contra motoqueiros suspeitos de realizar manobras perigosas em vias públicas. A ação, que cumpre seis mandados de busca e apreensão, abrange Curitiba e cinco cidades da Região Metropolitana: Campo Largo, Colombo, Piraquara, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande.

Os investigados são acusados de diversos crimes, incluindo incitação ao crime, adulteração de veículos, participação em corridas não autorizadas, direção sem habilitação e tráfego em velocidade incompatível com a segurança. A Guarda Municipal de Campo Largo está apoiando as diligências.

Esta é a segunda fase de uma operação que teve início em abril deste ano. O delegado Edgar Santana explica: “Os investigados, além de realizar manobras perigosas com motocicletas, o que por si só caracteriza um delito, faziam registros de imagens e vídeos que posteriormente eram compartilhados em redes sociais, configurando a prática de apologia ao crime”.

Veja os vídeos usados pela polícia para identificar os infratores:

A primeira fase da operação, realizada em novembro, já havia resultado na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. O suspeito, que estava sendo investigado por praticar “grau” (empinar a moto) em via pública, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Na residência dele, além da motocicleta, os policiais encontraram diversos entorpecentes. O suspeito confessou que repassaria as drogas a terceiros.

A ação da PCPR visa coibir práticas perigosas no trânsito e garantir a segurança dos cidadãos curitibanos e da região metropolitana. As autoridades alertam que manobras arriscadas com motocicletas não apenas colocam em risco a vida dos próprios motociclistas, mas também a de outros usuários das vias públicas.