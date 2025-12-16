Quadrilha de roubo de cargas na Grande Curitiba na mira da polícia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar mobiliza agentes na manhã desta terça-feira (16/12) para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas em Curitiba e na Região Metropolitana. Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados judiciais, sendo dez de busca e apreensão e oito de prisão preventiva.

A investigação teve início após o roubo de uma carga avaliada em cerca de R$ 200 mil no município de Piraquara. A partir desse crime, os policiais passaram a identificar a atuação recorrente do grupo, que tinha como principal alvo cargas de alto valor econômico.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as apurações revelaram que a quadrilha planejava os crimes previamente ao monitorar as mercadorias. “Ao longo das diligências, também verificamos que se tratava de um grupo organizado que realizava o monitoramento de cargas de alto valor com o objetivo de praticar roubos”, explica a delegada Juliana Cordeiro.

Além da atuação em grupo, os suspeitos utilizavam armas de fogo durante as ações criminosas. Os investigados devem responder por organização criminosa, crime que prevê pena de três a oito anos de prisão, podendo ser agravada conforme as circunstâncias ou em razão de outros delitos associados.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais já apreenderam veículos utilizados nos crimes e armas de fogo que estavam escondidas em residências ligadas aos investigados. As ações ocorrem simultaneamente nos municípios de Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais e em Curitiba.