Segurança Pública

Polícia realiza operação contra quadrilha de roubo de cargas na RMC

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 16/12/25 09h07

A Polícia Civil e Militar do Paraná deflagraram uma operação nesta terça-feira (16) contra uma organização criminosa especializada em roubos de cargas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As forças de segurança cumprem 18 ordens judiciais em Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais e na capital paranaense.

A ação visa combater crimes de roubo majorado contra empresas de transporte de valores, com uso de arma de fogo e participação de múltiplos criminosos. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro de veículos ligados aos suspeitos.

As investigações tiveram início após o roubo de uma carga avaliada em R$ 200 mil em Piraquara. Segundo a delegada Juliana Cordeiro, as diligências revelaram que o grupo realizava monitoramento sistemático de cargas de alto valor para planejar os assaltos.

A operação busca desarticular a quadrilha e recuperar bens roubados, contribuindo para a segurança do transporte de cargas na região. As autoridades não divulgaram mais detalhes para não comprometer o andamento das investigações.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.