Polícia realiza operação contra quadrilha de roubo de cargas na RMC

A Polícia Civil e Militar do Paraná deflagraram uma operação nesta terça-feira (16) contra uma organização criminosa especializada em roubos de cargas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As forças de segurança cumprem 18 ordens judiciais em Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais e na capital paranaense.

A ação visa combater crimes de roubo majorado contra empresas de transporte de valores, com uso de arma de fogo e participação de múltiplos criminosos. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro de veículos ligados aos suspeitos.

As investigações tiveram início após o roubo de uma carga avaliada em R$ 200 mil em Piraquara. Segundo a delegada Juliana Cordeiro, as diligências revelaram que o grupo realizava monitoramento sistemático de cargas de alto valor para planejar os assaltos.

A operação busca desarticular a quadrilha e recuperar bens roubados, contribuindo para a segurança do transporte de cargas na região. As autoridades não divulgaram mais detalhes para não comprometer o andamento das investigações.