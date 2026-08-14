Ex-prefeito de Paranaguá José Baka Filho morre aos 63 anos 

O ex-prefeito de Paranaguá José Baka Filho morreu nesta sexta-feira (14). Atualmente, ele era diretor da Massa FM Litoral. Baka estava em tratamento contra um câncer e permanecia internado desde julho. Nesta semana, o quadro de saúde apresentou complicações em decorrência de uma infecção pulmonar.

Nas redes sociais, a família do ex-prefeito informou que ele pretendia disputar uma vaga de deputado federal, mas pediu, em 15 de julho, a retirada do nome da lista de possíveis candidatos. A decisão de deixar a corrida eleitoral teve como objetivo concentrar os esforços no tratamento de saúde.

Em nota, o PDT lamentou a morte do ex-prefeito. “José Baka Filho deixa uma trajetória marcada pela dedicação à vida pública, à sua cidade e à construção de um Paraná mais justo. Baka lutou até o fim e deixa, além da saudade, um legado de compromisso e companheirismo que seguirá entre nós”, diz o comunicado.

A Massa FM Litoral também lamentou a morte do diretor. “Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, diz a nota publicada nas redes sociais.

Trajetória

Nascido em Paranaguá, José Baka Filho foi prefeito da cidade por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2012. Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1987, também atuou como engenheiro da Portos do Paraná entre 1987 e 2018 e foi secretário municipal de Meio Ambiente de Paranaguá entre 1993 e 1996.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.