Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 14/08/2026

ABEL RODRIGUES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA PIERNOTTI. Filiação: PEDRO FERMINIO RODRIGUES e VITORIA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ALFREDO JANZEN, 75 ano(s). Profissão: PILOTO. Cônjuge: HERMENGARDA WARHENTIN. Filiação: PETER JANZEN e LYDIA JANZEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ALICE BAREL CAUMO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO CALMO. Filiação: VITORIO BAREL e MARIA PETROLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ALICE VITORIA ALVES FERREIRA, 3 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DOUGLAS ALEXANDRE RAMOS FERREIRA e MONICA CRISTINA DA ROSA ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ALTAIR IWANKIW DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRACEMA APARECIDA ALVES. Filiação: ANANIAS DOS SANTOS e WANDA IWANKIW. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ALZIRA FRANCO KOSLOWSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELITO FRANCO DE OLIVEIRA e ADELINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ANA MERCEDES CASTELLANOS DE MARTINEZ, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CONCEPCION CASTELLANOS. Sepultamento: SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ANTENOR RODRIGUES CARNEIRO, 80 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS GONCALVES CARNEIRO. Filiação: JOAO RODRIGUES CARNEIRO e MARIA TRINDADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
AURORA ALVES LOPES, 10 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRYAN ASSIS LOPES e ALESSANDRA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
CASTURINO DA LUZ PRESTES, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA PULI PRESTES. Filiação: ERNESTO PRESTES e VIRIDIANA SIQUEIRA PRESTES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ELIAS GERALDO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FLORIPES TEIXEIRA GONCALVES. Filiação: BENEDITO MIGUEL DA SILVA e MARIA THEREZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ELVIRA CANTADOR MORO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUMBERTO MORO. Filiação: HENRIQUE CANTADOR e MARIA CANTADOR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ELZA COELHO DO NASCIMENTO, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DERMEVAL ARAUJO DO NASCIMENTO. Filiação: AFONCO COELHO DA SILVA e EVA COELHO DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ELZI FRAULINE PATZER, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS LAURO PATZER. Filiação: ATILIO FRAULINE e ALVIRA ROSSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
ESTEPHANO KUSSEM, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NEUSA DE ARAUJO KUSSEM. Filiação: JOSE KUSSEM e CATHARINA KUSSEM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
FABIO NOVATZKI, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARLENE DE FATIMA DE LIMA NOVATZKI e MARLENE FATIMA DE LIMA NOVATZKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
FABRICIO BRENO LEOPOLDINO VIANA, 38 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AILTON CARDOSO VIANA e CELIA DA CONCEICAO LEOPOLDINO VIANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
FELICIDADE FIGUEIREDO DOS SANTOS MELO, 99 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: FRANCISCO FIGUEIREDO DOS SANTOS e MARIA BENTO FIGUEIREDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
GERALDO ALVES SIQUEIRA, 65 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: IRACI FATIMA MADUREIRA SIQUEIRA. Filiação: VICENTE PEREIRA SIQUEIRA e MADALENA ALVES SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
GIUSEPPE FULVIO BASILE, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MATIELI CANALI BASLE. Filiação: PASQUALE FERNANDO BASILE e MARIA SILVIA BASILE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
HUGO FELLER, 97 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ERNA JULMIR FELLER. Filiação: ERNESTO FELLER e CAROLINA FELLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
IRACEMA BOCHNIA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ BOCHNIA. Filiação: JEFFERSON MIGUEL BOCHNIA e ANNA KRUGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
JOAO ALFREDO MARTINS, 77 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: LECY MARTINS. Filiação: WALDEMIRO ASSENDINO MARTINS e MARIA ALZIRA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
JORGE CORSO, 94 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: MARIA BOCHOSKI CORSO. Filiação: ANGELO CORSO e OLINDA PUPO DE GOLVEIA CORSO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
JOSE BARBOSA COSTA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSENILDA LEAL MELO. Filiação: GERALDO GOMES DA COSTA e MARIA MIRANDA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO AVELINO PEREIRA e LUZIA TEREZA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
JULIO CESAR MORAIS DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: HIGINO MORAIS DA SILVA e CELMIRA MORAIS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
LOURENCO LAURENTINO FERREIRA, 54 ano(s). Filiação: JOAO MARIA ALVES FERREIRA e LUCIA BUSCH FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
LUCI MARIA JANSSON, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: GUSTAVO JANSSON e IDA JANSSON. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
LUZIA DO PRADO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO RODRIGUES DO PRADO e MARIA APARECIDA PALERMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MARCOS FEITOZA CAVALCANTE, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CAVALCANTE DE BARROS e MARIA FEITOZA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MARIA APARECIDA MAINARDES VEDAM, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON MAINARDES VEDAM. Filiação: CRISPIMIANO SEGOBIA e MARI DOS SANTOS SEGOBIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MARIA GEREMIAS FERNANDES, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALCIDES FERNANDES. Filiação: MANOEL FERMINO GEREMIAS e ALAIZ FERNANDES GEREMIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MARINO TADEU MARINHO, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: EVANIR MARIANO. Filiação: DARIO MARINHO e IGNEZ MARINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MARIO MARTINHUK, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MIGUEL MARTINHUK e FRIDA KUKLA MARTINHUK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MAURO ALVES FIGUEIREDO, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PAULO SERRAPIAO FIGUEIREDO e SANTINA ALVES FIGUEIREDO. Sepultamento: MUNICIPAL COSTEIRA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
MIGUEL DITIUK, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: NICOLAU DITIUK e REGINA DROSDADITIUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
NATALIA CARVALHO RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LUDOVICO RODRIGUES DE ANDRADE. Filiação: ALFREDO CARVALHO e ANA NAIDECK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
NELSI RODRIGUES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CARNEIRO DA SILVA. Filiação: JOAO ANTUNES DA SILVA e DAUTINA RODRIGUES BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
NELSON RODRIGUES DE LIMA, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELZI LUIZ DE LIMA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE LIMA e CECILIA MARIA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
NERSON JOSE BATISTA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GERSON JOSE BATISTA e PARMIRA PIZATA BATISTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
OLGA BOCARDI BARBOSA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS BARBOSA. Filiação: ROMANO BOCARDI e HELENA GASPARINE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ORDENICE GINA SANDOVAL, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SANDOVAL. Filiação: ALCISDES IGNACIO RODRIGUES e OTALITA GINA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
PARAILHO PEREIRA DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: GENI PEREIRA DE SOUZA e RUTH GONCALVES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
PATROCINIA MORALES RAMPAZZO, 108 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE RAMPAZZO. Filiação: EMILIO MORALES e DOLORES MORENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
RENATO JOVINO DA CUNHA, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LEONIDAS JOVINO DA CUNHA e MARIA HUGA DA CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ROBERTO KATSUMI SUGAYAMA, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: LOLITA MARIA REIF SUGAYAMA. Filiação: WATARU SUGAYAMA e SAKAE SUGAYAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ROBERTO QUIRINO DO NASCIMENTO, 53 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: BRAZ QUIRINO DO NASCIMENTO e LUCIA MARKIORI DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ROSA SETIKO MIURA VERAMENDI, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CELESTINO RODRIGUEZ VERAMENDI. Filiação: KUNIJI MIURA e YOSHIKO OYA MIURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ROTILDO SLAVIERO JUNIOR, 73 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: ROTILDO SLAVIERO e BEATRIZ MARANHAO SLAVIERO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
RUBENS FRESSATO, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA ORLANDA MAIA FRESSATO. Filiação: ADELINO FRESSATO e JULIA FRESSATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
SALATIEL JOAQUIM DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS e MARIA RITA TAVARES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
SERGIO GABARDO, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LUCI MARIA PICUSSA. Filiação: BERNARDINO GABARDO e MARIA EULALIA GABARDO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 15 de agosto de 2026 às 07:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
SILVIA DO ROSARIO SILVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: JOAO DO ROSARIO e ROSA ZANDROVSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/08/2026.
SIOMARA DAVINA DAMASO DA SILVEIRA, 61 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: NIVALDO DAMASO DA SILVEIRA e ROSA GRAF DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
SONIA MARIA MACHADO, 49 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO MARIA FERREIRA MACHADO e MARIADA LUZ MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
TEREZINHA PEREIRA DE AZEVEDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO GERMANO AZEVEDO. Filiação: PEDRO MOISES PEREIRA e NIDA GRACIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 13/08/2026.
VALDEVINO DA SILVEIRA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VANIRA CREFTA. Filiação: DEOLINDO DA SILVEIRA e FRANCISCA PEREIRA COLACO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
WILMAR ANTONIO NEVES, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VERA LUCIA ALVES. Filiação: OSMAR DE PAULA NEVES e DIRCE DO ROCIO CORDEIRO NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
ZELIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDIR FARIAS DE OLIVEIRA. Filiação: JONAS RIBEIRO e EVANIR CARARA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 14 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/08/2026.