O ex-prefeito de Marquinho, na região Centro-Sul do Paraná, João de Lima Eleutério, foi preso nesta segunda-feira (23) em Saltos del Guairá, no Paraguai. Ele foi condenado no Brasil a 23 anos de prisão por ser o mandante de um duplo homicídio qualificado e de lesões corporais graves, crimes cometidos em 1998, quando ocupava o cargo de prefeito.

A captura foi realizada pelo Departamento de Convenções e Acordos de Cooperação Policial Internacional (DECACPI), com apoio de agentes da Katueté Investigations. Segundo informações das autoridades paraguaias, Eleutério estava foragido desde 2011, quando foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Laranjeiras do Sul.

O crime teve como vítimas dois irmãos, apontados como adversários políticos do então prefeito. Ambos foram assassinados, e a esposa de um deles ficou gravemente ferida. Os executores dos crimes respondem em outro processo criminal, cujo julgamento ainda não tinha data definida.

Ex-prefeito foi condenado a 23 anos

A condenação de Eleutério foi proferida em 15 de abril de 2011. Na ocasião, o Tribunal do Júri reconheceu a participação do ex-prefeito como mandante dos crimes.

A denúncia havia sido apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, após o encerramento do mandato do político, o processo foi encaminhado à Promotoria de Justiça de Laranjeiras do Sul.

De acordo com o comissário-chefe Carlos Duré, as autoridades receberam informações há aproximadamente quatro meses sobre a possível presença do brasileiro em território paraguaio. A partir disso, foram realizadas diligências para localizá-lo.

Durante a abordagem, Eleutério reconheceu que havia sido condenado no Brasil, mas afirmou ter recorrido da sentença. Segundo o relato apresentado às autoridades paraguaias, após o recurso, teria obtido o regime semiaberto e permanecido no Brasil por mais 14 anos, antes de se mudar para o Paraguai.

Além da condenação de 23 anos, o ex-prefeito tem outras condenações por homicídio, que, somadas, totalizam 66 anos de prisão no Brasil.

Após a prisão, Eleutério foi transferido para Ciudad del Este. A previsão informada pelas autoridades paraguaias é de que ele seja expulso do país e entregue à Polícia Federal brasileira em Foz do Iguaçu.