Eventos climáticos deixam 34 cidades do Paraná em situação de emergência ou calamidade

Os últimos dois fins de semana no Paraná foram marcados por uma sequência de eventos climáticos devastadores. Na sexta-feira (7/11), um tornado de nível 3 atingiu Rio Bonito do Iguaçu, afetando 90% da área urbana. Já na semana anterior, dezenas de municípios sofreram com temporais, enxurradas, vendavais e chuvas de granizo por todo o estado.

Diante desse cenário, o governador Carlos Massa Ratinho Junior validou decretos de situação de emergência para 33 cidades. No sábado (8/11), Rio Bonito do Iguaçu entrou em estado de calamidade pública após o tornado causar estragos em residências, comércios e prédios públicos.

Entre os municípios que tiveram situação de emergência homologada estão Alto Piquiri, Alvorada do Sul, Antônio Olinto, Araruna, Astorga, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Califórnia, Cambé, Cambira e Cantagalo. Também entraram na lista Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão, Fênix, Goioxim, Jandaia do Sul, Leópolis, Mandaguaçu, Marialva, Miraselva e Nova Aurora.

Completam o grupo Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rolândia, Roncador, Santa Fé, Santa Helena, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Sertaneja.

Decretos de situação de emergência e calamidade pública

A situação de emergência é declarada quando desastres comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder público local, que ainda consegue atuar, mas precisa de apoio externo para diminuir danos e restabelecer serviços. Já o estado de calamidade pública ocorre quando o impacto é tão severo que compromete gravemente a capacidade administrativa local, exigindo medidas mais amplas e urgentes.

Com a homologação dos decretos, os municípios podem acessar recursos federais para socorro, ajuda humanitária, restabelecimento de serviços e recuperação de infraestrutura. Para a população afetada, abre-se a possibilidade de Saque Calamidade do FGTS ou acesso a linhas de financiamento específicas.

No âmbito estadual, o decreto permite que as cidades recebam recursos do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap). Na semana passada, o governador já havia anunciado um aporte de R$ 50 milhões para atender as localidades afetadas até aquele momento.

Com a situação crítica em Rio Bonito do Iguaçu, o governo fez um novo aporte de R$ 50 milhões no Fecap. Além disso, Ratinho Junior anunciou uma linha de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para empresas, cooperativas e produtores rurais prejudicados, com condições especiais e juros abaixo do mercado.

Outra medida importante foi a aprovação e sanção da lei que permite o repasse de até R$ 50 mil diretamente às famílias afetadas para reconstrução de casas. Anteriormente, os repasses só podiam ser feitos fundo a fundo aos municípios.

Para Rio Bonito do Iguaçu, ações específicas estão sendo implementadas, incluindo a construção de 320 casas pela Cohapar para atender a população mais vulnerável e a isenção por três meses da tarifa da Sanepar para clientes da cidade.