Estudante universitário é indiciado suspeito de perseguir colegas no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou, na terça-feira (13), um estudante universitário pelo crime de perseguição qualificada, cometido em uma universidade localizada em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Conforme a delegada da PCPR Cláudia Kruger, a investigação começou após duas estudantes da universidade procurarem a polícia para registrar uma denúncia contra um colega da turma.

Segundo os relatos das estudantes, o investigado fazia comentários frequentes sobre as vestimentas e o corpo das alunas. Ele também mencionava situações em que elas estavam fora do ambiente acadêmico, indicando que estaria seguindo as mulheres.

“As vítimas relataram que os episódios causaram constrangimento, sendo que uma delas chegou a sair da sala de aula chorando em determinada ocasião. Testemunhas, também estudantes da instituição, foram ouvidas e confirmaram os relatos”, conta a delegada.

O crime de perseguição está previsto no artigo 147-A do Código Penal. Quando cometido contra mulher em razão do sexo feminino, a legislação prevê agravamento de pena.