Bêbado que atropelou família e matou criança na RMC é condenado à prisão

Jhonatan Pereira da Luz foi condenado na terça-feira (13) a mais de 15 anos de prisão em regime fechado pela morte do menino Wesley Rodrigues da Silva, ocorrido em 2023, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O condenado dirigia embriagado e em alta velocidade quando atropelou a criança e mais quatro pessoas que estavam caminhando na calçada. A tragédia foi flagrada por uma câmera de segurança e chocou pela violência.

No julgamento que durou todo o dia, o resultado da condenação de 15 anos e sete meses foi comentado pela família de Wesley. “Ele tirou a vida de uma criança de 9 anos e acabou com uma parte de mim. Eu não me sinto bem como era, eu vou sentir a dor eternamente e sempre lembrar da cena com ele vindo com tudo”, disse Lisiane Cardoso, a mãe do menino para a RPC.

Ainda segundo Michael Pinheiro, assistente de acusação, Jhonatan assumiu o risco de dirigir ao ter consumido bebida alcóolica. “A direção perigosa e os cavalos de pau que foram relatados na ocorrência policial e todo risco que propôs na via pública”, explicou o advogado.

Wesley Cardoso de Souza, 9 anos, morreu poucas horas após o atropelamento. Foto: Reprodução.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no dia 15 de julho de 2023, na Rua Curitiba, no Jardim Santa Maria, em Fazenda Rio Grande. Jonathan perdeu o controle da direção e invadiu a calçada onde a família caminhava. Cinco pessoas foram atingidas, sendo que Wesley e a irmã foram os mais afetados. O menino ficou preso embaixo do carro e morreu um dia depois.

Jhonatan permaneceu no local, fez o teste do bafômetro que apontou 0,62 para ingestão de álcool. A denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) foi de homicídio com dolo eventual e lesão corporal.

