Tragédia no litoral: Estudante da UFPR morre na Ilha do Mel

Pamela Lenz Gottardi, de 21 anos, morreu na tarde deste domingo (8/3) após se afogar enquanto surfava na Ilha do Mel, no litoral do Paraná. A jovem estava acompanhada de um homem de 20 anos, que foi resgatado com vida por equipes do Corpo de Bombeiros.

Natural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Pamela cursava Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná (UFPR), no campus de Pontal do Paraná. A estudante havia iniciado, no mês de fevereiro, o quarto período da graduação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois desapareceram no mar entre a Praia de Fora e a Praia Grande. As equipes de resgate foram mobilizadas após o alerta sobre o possível afogamento. A operação contou com apoio aéreo da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O jovem que acompanhava Pamela foi localizado a cerca de 1.500 metros da faixa de areia. O resgate foi realizado por meio da técnica conhecida como helocasting, na qual o operador é lançado da aeronave diretamente na água para realizar a abordagem inicial da vítima. Em seguida, foi utilizado o sistema de sling, que permite a retirada da pessoa do mar por meio de um cabo suspenso.

Após o resgate, o rapaz foi transportado até a areia, onde recebeu atendimento das equipes de socorro. Pouco depois, Pamela também foi localizada no mar.

O operador novamente foi lançado na água e realizou o resgate da jovem, que foi levada até a faixa de areia. A estudante recebeu atendimento do médico da aeronave e das equipes em solo, que iniciaram manobras de reanimação. Apesar dos esforços, o óbito confirmado ainda no local.

UFPR lamenta a morte de estudante na Ilha do Mel

Em nota, a Universidade Federal do Paraná lamentou a morte da estudante. “A comunidade da UFPR, enlutada, expressa os mais sinceros sentimentos de solidariedade aos amigos e familiares de Pamela”, afirmou a instituição.

O velório ocorre nesta segunda-feira (9/3), na Capela 3 do Cemitério Água Verde, em Curitiba. O sepultamento está previsto para as 17h, no mesmo local.

