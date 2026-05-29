Estradas no Paraná tem lentidão na BR-277 e restrição para caminhões nesta sexta-feira (29)

O trânsito nas estradas do Paraná nesta sexta-feira (29/05/2026) apresenta fluxo intenso em importantes rodovias federais, principalmente nos acessos à Região Metropolitana de Curitiba. Apesar de não haver grandes interrupções até o momento, obras em andamento e o aumento do movimento típico de fim de semana provocam retenções e exigem atenção dos motoristas.

Outro ponto importante do dia é a restrição de tráfego para veículos de carga pesada em trechos de rodovias federais de pista simples. A limitação será aplicada entre 16h e 22h.

🚗 BR-277 registra lentidão nos acessos a Curitiba

Na BR-277, o fluxo segue bastante intenso no sentido capital. Há registro de aproximadamente três quilômetros de lentidão na chegada à região do Jardim Botânico.

Motoristas também devem redobrar a atenção nos trechos de Campo Largo e Palmeira, onde equipes realizam obras de sinalização e reparos no pavimento.

Os serviços ocorrem nos kms 110, 119 e 130, em Campo Largo, além do km 196, em Palmeira. Em alguns momentos, o tráfego pode operar em sistema pare-e-siga.

🚧 Obras de ampliação seguem entre Curitiba e São José dos Pinhais

Ainda na BR-277, seguem ativas as obras de ampliação entre os kms 68 e 82.

Os trabalhos envolvem ampliação de pistas, trincheiras, pontes e viadutos nos dois sentidos da rodovia, impactando o fluxo entre Curitiba e São José dos Pinhais.

A recomendação é reduzir a velocidade e respeitar toda a sinalização nos trechos em obras.

🛣️ BR-116 e BR-153 têm condições diferentes nesta sexta

Na BR-116, o trânsito segue considerado normal na maior parte do trecho paranaense. Até o momento, não há registros de bloqueios significativos.

Já na BR-153, motoristas encontram pontos com meia pista e desvios temporários devido às obras de ampliação realizadas entre os kms 21 e 24, em ambos os sentidos da rodovia.

💳 Pedágio em Floresta e restrições na Ponte de Guaratuba

Na PR-317, na região de Floresta, a nova praça de pedágio administrada pela concessionária responsável já opera normalmente.

A tarifa básica para veículos de passeio é de R$ 18,80, enquanto motocicletas seguem isentas da cobrança.