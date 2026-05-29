Obras do Novo Inter 2 e Linha Verde exigem desvios e paciência

Os motoristas e usuários do transporte coletivo de Curitiba devem preparar rotas alternativas nos próximos dias. Importantes frentes de obras de mobilidade urbana avançam pela capital, resultando em bloqueios totais e parciais em vias de grande circulação, como a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e a marginal da Linha Verde Sul.
As intervenções provocam desvios no trânsito e alteram temporariamente o itinerário de linhas de ônibus expressas e interbairros.
BLOQUEIOS TOTAIS
- Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes
- Local: Trecho compreendido entre as ruas Pedro Collere e Professor Ulisses Vieira, abrangendo os dois sentidos da via, no bairro Santa Quitéria.
- Data e Duração: Sábado e domingo, das 6h30 às 12h.
- Impacto: O tráfego de veículos será completamente interrompido nos dois sentidos para o avanço das obras do Novo Inter 2. Moradores e comerciantes locais só terão permissão para acessar o trecho afetado a pé. Para os motoristas em trânsito, as opções oficiais de desvio indicadas pela Setran são as ruas Airton Plaisant, Pedro Collere e Curupaitis.
- Marginal da Linha Verde Sul
- Local: Trecho na altura da futura Estação Vila São Pedro, que conecta os bairros Xaxim e Capão Raso.
- Data e Duração: Bloqueio em vigor, com previsão de duração de 30 dias.
- Impacto: A interrupção total da pista marginal é necessária para a execução de serviços de drenagem e reaterro da rede de galerias de concreto subterrâneas. Como rota de desvio, os condutores que trafegam pelo trecho devem virar à direita na Rua Francisco Habinovski, dobrar à esquerda na Rua Jovina de Oliveira Karam e, por fim, acessar a Rua Ipiranga para retornar à via principal.
- Rua Marechal Althayr Roszanniy
- Local: Entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karam, no bairro Capão Raso.
- Data e Duração: Bloqueio iniciado na sexta-feira, por tempo indeterminado conforme o andamento das frentes de trabalho.
- Impacto: O fluxo local está totalmente interrompido para intervenções complementares de infraestrutura urbana no entorno do sistema viário integrado. Agentes de trânsito realizam monitoramentos esporádicos e a recomendação é de atenção redobrada.
BLOQUEIOS PARCIAIS
- Linha Verde (Sentido Sul)
- Local: Na altura da Churrascaria Frangão, na região do Pinheirinho.
- Data e Duração: Em andamento, sem prazo definitivo divulgado (sujeito às condições climáticas).
- Impacto: O tráfego flui em meia pista (apenas uma faixa liberada para os veículos) em virtude de um reparo emergencial em uma galeria pluvial que sofreu rompimento. Longos congestionamentos e lentidão são esperados nos horários de pico.
TRANSPORTE COLETIVO
- Alterações de linhas e desativação de estação-tubo
- Local: Eixo de transporte da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes.
- Data e Duração: Sábado e domingo, acompanhando o período das interdições das 6h30 às 12h.
- Impacto: A estação-tubo Santa Quitéria ficará temporariamente desativada no período das obras no fim de semana. Além disso, cinco importantes linhas que atendem à região sofrerão desvios operacionais em suas rotas tradicionais. São elas:
- 020 – Interbairros II (Horário)
- 021 – Interbairros II (Anti-horário)
- 023 – Inter 2 (Anti-horário)
- 761 – Vila Izabel
- 762 – Vila Rosinha