Obras do Novo Inter 2 e Linha Verde exigem desvios e paciência

Os motoristas e usuários do transporte coletivo de Curitiba devem preparar rotas alternativas nos próximos dias. Importantes frentes de obras de mobilidade urbana avançam pela capital, resultando em bloqueios totais e parciais em vias de grande circulação, como a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e a marginal da Linha Verde Sul.

As intervenções provocam desvios no trânsito e alteram temporariamente o itinerário de linhas de ônibus expressas e interbairros.

BLOQUEIOS TOTAIS

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes

Local: Trecho compreendido entre as ruas Pedro Collere e Professor Ulisses Vieira, abrangendo os dois sentidos da via, no bairro Santa Quitéria. Data e Duração: Sábado e domingo, das 6h30 às 12h. Impacto: O tráfego de veículos será completamente interrompido nos dois sentidos para o avanço das obras do Novo Inter 2. Moradores e comerciantes locais só terão permissão para acessar o trecho afetado a pé. Para os motoristas em trânsito, as opções oficiais de desvio indicadas pela Setran são as ruas Airton Plaisant, Pedro Collere e Curupaitis.



Marginal da Linha Verde Sul

Local: Trecho na altura da futura Estação Vila São Pedro, que conecta os bairros Xaxim e Capão Raso. Data e Duração: Bloqueio em vigor, com previsão de duração de 30 dias. Impacto: A interrupção total da pista marginal é necessária para a execução de serviços de drenagem e reaterro da rede de galerias de concreto subterrâneas. Como rota de desvio, os condutores que trafegam pelo trecho devem virar à direita na Rua Francisco Habinovski, dobrar à esquerda na Rua Jovina de Oliveira Karam e, por fim, acessar a Rua Ipiranga para retornar à via principal.



Rua Marechal Althayr Roszanniy

Local: Entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karam, no bairro Capão Raso. Data e Duração: Bloqueio iniciado na sexta-feira, por tempo indeterminado conforme o andamento das frentes de trabalho. Impacto: O fluxo local está totalmente interrompido para intervenções complementares de infraestrutura urbana no entorno do sistema viário integrado. Agentes de trânsito realizam monitoramentos esporádicos e a recomendação é de atenção redobrada.



BLOQUEIOS PARCIAIS

Linha Verde (Sentido Sul)

Local: Na altura da Churrascaria Frangão, na região do Pinheirinho. Data e Duração: Em andamento, sem prazo definitivo divulgado (sujeito às condições climáticas). Impacto: O tráfego flui em meia pista (apenas uma faixa liberada para os veículos) em virtude de um reparo emergencial em uma galeria pluvial que sofreu rompimento. Longos congestionamentos e lentidão são esperados nos horários de pico.



TRANSPORTE COLETIVO

Alterações de linhas e desativação de estação-tubo

Local: Eixo de transporte da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. Data e Duração: Sábado e domingo, acompanhando o período das interdições das 6h30 às 12h. Impacto: A estação-tubo Santa Quitéria ficará temporariamente desativada no período das obras no fim de semana. Além disso, cinco importantes linhas que atendem à região sofrerão desvios operacionais em suas rotas tradicionais. São elas:

020 – Interbairros II (Horário) 021 – Interbairros II (Anti-horário) 023 – Inter 2 (Anti-horário) 761 – Vila Izabel 762 – Vila Rosinha

