Por que os EUA classificaram CV e PCC como organizações terroristas?

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como Organizações Terroristas Estrangeiras. A decisão entra em vigor no dia 5 de junho e foi tomada pelo secretário de Estado Marco Rubio com base em lei de imigração e ordem executiva do presidente Donald Trump.

O que significa essa classificação para as facções brasileiras?

A designação como organização terrorista estrangeira permite aos EUA aplicar sanções econômicas e financeiras contra essas facções. Segundo Rubio, CV e PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil, com milhares de membros que orquestram ataques contra policiais, autoridades públicas e civis. A influência dessas redes ilícitas se estende além do Brasil, alcançando toda a região e os Estados Unidos.

Por que o Brasil tentava evitar essa decisão?

O governo brasileiro vinha trabalhando nos últimos meses para impedir essa classificação. A avaliação era de que a medida poderia abrir caminho para ação militar dos EUA em território brasileiro ou aplicação de sanções severas em setores econômicos e financeiros do país. Especialistas alertam que isso representa um risco à soberania nacional.

Como essa medida pode afetar a cooperação entre os países?

Especialistas avaliam que a designação pode prejudicar esforços de cooperação investigativa entre Brasil e EUA. A mudança alteraria o nível de sigilo das informações compartilhadas entre órgãos de segurança, centralizando-as na CIA ou em órgãos militares. Isso poderia atrapalhar investigações conjuntas em curso e inviabilizar futuras cooperações entre os dois países.

Qual a estratégia de Trump para a América Latina?

O governo Trump vem reorientando a política externa dos EUA para a região sob justificativa de combater o narcoterrorismo. Nos últimos meses, forças militares norte-americanas bombardearam embarcações no Caribe e invadiram a Venezuela, depondo o presidente Nicolás Maduro. O alcance de ações semelhantes em território brasileiro, apesar de incerto, torna-se um risco real com essa nova designação.

Quando Lula e Trump discutiram o tema?

No início de maio, durante visita aos EUA, o presidente Lula discutiu com Trump a adoção de frentes de trabalho para asfixiar financeiramente organizações criminosas transnacionais. Segundo Lula, eles não trataram especificamente sobre CV e PCC na ocasião. O anúncio de Rubio coincide com encontro entre ele e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, ocorrido em Washington.