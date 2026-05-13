Estradas do Paraná tem bloqueios e lentidão em rodovias nesta quarta

O trânsito no Paraná apresenta pontos importantes de atenção nesta quarta-feira, principalmente em trechos das rodovias federais e estaduais que passam por obras, afunilamentos e bloqueios programados. Motoristas que trafegam em direção à Região Metropolitana de Curitiba ou ao litoral devem se preparar para retenções e mudanças no fluxo ao longo do dia.

Rodovias Federais (BRs)

Na BR-376, o tráfego segue operando em pista simples nos dois sentidos entre os km 663,5 e 672. O trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba registra lentidão acentuada por conta do afunilamento da pista e do alto fluxo de veículos.

Já na BR-277, o fluxo no km 34, no sentido litoral, foi parcialmente liberado. Apesar disso, motoristas ainda enfrentam reflexos de retenção no trecho.

Outro ponto de atenção na mesma rodovia é a região da Serra da Esperança, na altura do km 305, onde o tráfego continua funcionando em sistema pare-e-siga devido às obras estruturais realizadas recentemente.

Rodovias Estaduais (PRs e PRCs)

Na PRC-466, entre Pitanga e Turvo, haverá bloqueio total em ambos os sentidos entre 14h e 17h, nos quilômetros 195 e 198.

A interdição será realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná para a execução de detonações controladas de rochas relacionadas às obras de duplicação da rodovia.

Outro trecho com alterações é a PR-160, em Telêmaco Borba, onde a rotatória de acesso à Estrada Max Staudacher permanece interditada devido à construção de um novo viaduto.