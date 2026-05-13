Quarta-feira com céu nublado e temperatura máxima de 21 graus em Curitiba

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (13/05) indica um dia mais nublado, com temperatura máxima chegando aos 21,3°C e mínima de 5,1°C. O céu encoberto deve permanecer durante todo o período, tanto no dia quanto na noite, com baixa probabilidade de chuva.

Durante o período diurno, o clima em Curitiba apresentará umidade relativa do ar em torno de 54%, com ventos soprando do oeste a uma velocidade de 5 quilômetros por hora. As rajadas podem alcançar até 14 quilômetros por hora. A sensação térmica máxima ficará em 23,9°C, um pouco acima da temperatura real registrada.

Para o período noturno, a previsão do tempo indica que a umidade relativa do ar deve aumentar consideravelmente, chegando a 85%. Os ventos ficarão mais calmos, mudando para oeste-noroeste e reduzindo a velocidade para 3 quilômetros por hora, com rajadas de até 5 quilômetros por hora. A sensação térmica mínima pode chegar aos 4°C, tornando a noite bastante fria.

A probabilidade de precipitação permanece baixa ao longo de todo o dia, com apenas 10% de chance de chuva tanto no período diurno quanto noturno. Não há previsão de tempestades, com 0% de probabilidade de trovoadas. O índice UV (ultravioleta) estará em nível 1 durante o dia, considerado baixo, dispensando maiores cuidados com exposição solar.

Os moradores de Curitiba poderão observar o nascer do sol às 6h45 e o pôr do sol às 17h40. A lua estará na fase minguante, nascendo às 3h08 e se pondo às 15h12. Apesar do céu completamente encoberto, com cobertura de nuvens de 100% durante o dia e 99% à noite, não há previsão de mudanças bruscas nas condições meteorológicas para a região.