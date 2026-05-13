Por que o fim da taxa das blusinhas divide indústria e plataformas?

O governo federal zerou o imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50, a chamada “taxa das blusinhas“, mantendo apenas a cobrança de 20% de ICMS. A medida, anunciada pelo presidente Lula e válida desde esta quarta-feira (13), gerou reações opostas entre indústria nacional e plataformas de comércio internacional.

O que muda com o fim da taxa das blusinhas?

A partir de agora, compras internacionais de até US$ 50 não pagam mais imposto de importação federal, apenas o ICMS estadual de 20%. Para produtos acima desse valor, a tributação de 60% continua valendo. A mudança atinge principalmente compras feitas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress.

Por que a indústria nacional criticou a decisão?

Entidades como CNI, Abit e Abvtex afirmam que a medida cria vantagem para fabricantes estrangeiros sobre empresas brasileiras, que pagam impostos altos e enfrentam custos regulatórios elevados. A preocupação é com perda de empregos e fechamento de micro e pequenas empresas, que não conseguem competir com produtos importados mais baratos.

Qual o impacto na arrecadação pública?

Entre janeiro e abril de 2026, o imposto arrecadou R$ 1,78 bilhão, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. As entidades empresariais argumentam que o fim da cobrança pode reduzir significativamente a receita pública e prejudicar investimentos em serviços essenciais para a população.

Quem apoia o fim da tributação?

A Amobitec, associação que reúne Amazon, Alibaba, Shein e outras plataformas, comemorou a decisão. Segundo a entidade, a taxa era regressiva e prejudicava o poder de compra das classes C, D e E. Para elas, a cobrança aprofundava a desigualdade social no acesso ao consumo sem fortalecer a indústria nacional.

Como o governo justifica a mudança?

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, explicou que foi possível zerar o imposto após três anos de combate ao contrabando e maior regularização do setor. O governo entende que as condições atuais permitem a desoneração sem comprometer a fiscalização das importações.