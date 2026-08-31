Estradas do Paraná hoje: graves acidentes deixam BR-116 e BR-376 com interdição total

Motoristas que vão trafegar pelas rodovias paranaenses nesta segunda-feira (31) enfrentam interdição total da BR-116 em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, após acidente grave envolvendo duas carretas com incêndio. Não há previsão de liberação e o trânsito está completamente parado no sentido Curitiba.

Confira abaixo a situação detalhada das principais rodovias do estado dividida por categoria de ocorrência:

Bloqueios totais e acidentes graves

BR-116 (Km 43 e 44 – Campina Grande do Sul): Pista sentido Curitiba totalmente interditada desde o início da manhã. A interrupção ocorreu após duas carretas se envolverem em um acidente seguido de incêndio. Um dos veículos ficou atravessado na via, enquanto o outro caiu em uma ribanceira. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros trabalham no local para a remoção dos veículos e liberação da pista. O trecho registra forte retenção e não há estimativa para a normalização do tráfego.

Retenções e pontos de atenção

BR-376 (Trecho de São José dos Pinhais – Acesso Norte): O tráfego apresenta lentidão crônica nas imediações da fábrica da Volvo por conta dos reflexos de um engavetamento ocorrido entre três carretas e um ônibus. O condutor deve esperar paradas pontuais e ritmo lento no fluxo.

O tráfego apresenta lentidão crônica nas imediações da fábrica da Volvo por conta dos reflexos de um engavetamento ocorrido entre três carretas e um ônibus. O condutor deve esperar paradas pontuais e ritmo lento no fluxo. BR-376 (Km 213): O trânsito exige cautela reforçada devido aos desdobramentos e à limpeza da pista após uma colisão frontal entre dois veículos registrada na noite anterior.

Obras de manutenção e conservação

PR-323 e BR-376 (Norte e Oeste do Paraná / Trecho de Maringá): As concessionárias Via Araucária e EPR Paraná realizam serviços programados de conservação e fresagem de pavimento. As intervenções ocorrem em faixas isoladas, operando temporariamente em meia pista ou sob o sistema “pare e siga”.

Intervenções que se estendem além de hoje

As obras de conservação e restauração asfáltica promovidas pelas concessionárias no Norte e no Oeste do estado (incluindo a PR-323 e a BR-376) integram cronogramas contínuos de melhoria na infraestrutura. Portanto, a presença de máquinas e a operação em meia pista nessas regiões devem continuar ao longo dos próximos dias