Carreta sai da pista e cai em ribanceira após veículo à frente pegar fogo na BR-116

Duas carretas pegaram fogo após se envolverem em um acidente no quilômetro 43 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Os motoristas que estavam nos veículos conseguiram sair antes que as chamas se espalhassem e não ficaram feridos.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas começou a pegar fogo por volta das 7h25 e ficou atravessada na pista. O veículo, pertencente a uma empresa de transporte de cargas, seguia no sentido Curitiba quando as chamas começaram.

A segunda carreta, que seguia atrás no mesmo sentido, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Na sequência, o veículo pegou fogo. O trecho fica logo após a ponte da Represa do Capivari. As circunstâncias da colisão e as causas do incêndio ainda serão esclarecidas.

Equipes foram mobilizadas para controlar o incêndio e contam com o apoio de caminhões-pipa. Enquanto o atendimento ocorre, a BR-116 permanece interditada no trecho.

De acordo com a PRF, a interdição é total no quilômetro 44, no sentido Curitiba. Na pista contrária, não há registro de bloqueios ou retenções relacionados ao acidente.