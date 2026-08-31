Campina Grande do Sul

Carreta sai da pista e cai em ribanceira após veículo à frente pegar fogo na BR-116

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 31/08/26 09h15
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Fotografia de um acidente de trânsito em uma rodovia sinuosa cercada por vegetação densa. No centro da pista, um caminhão baú azul da empresa Braspress está parado, com a cabine tomada por fogo visível e chamas altas, gerando uma grande coluna de fumaça cinza. À direita, fora da pista e caído em um barranco atrás da mureta de proteção, há outro veículo envolvido no acidente. Destroços e peças plásticas azuis estão espalhados pelo asfalto.
Acidente aconteceu no km 44 em Campina Grande do Sul. Foto: PRF.

Duas carretas pegaram fogo após se envolverem em um acidente no quilômetro 43 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Os motoristas que estavam nos veículos conseguiram sair antes que as chamas se espalhassem e não ficaram feridos.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas começou a pegar fogo por volta das 7h25 e ficou atravessada na pista. O veículo, pertencente a uma empresa de transporte de cargas, seguia no sentido Curitiba quando as chamas começaram.

A segunda carreta, que seguia atrás no mesmo sentido, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Na sequência, o veículo pegou fogo. O trecho fica logo após a ponte da Represa do Capivari. As circunstâncias da colisão e as causas do incêndio ainda serão esclarecidas.

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Equipes foram mobilizadas para controlar o incêndio e contam com o apoio de caminhões-pipa. Enquanto o atendimento ocorre, a BR-116 permanece interditada no trecho.

De acordo com a PRF, a interdição é total no quilômetro 44, no sentido Curitiba. Na pista contrária, não há registro de bloqueios ou retenções relacionados ao acidente.

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