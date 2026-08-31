Trânsito em Curitiba: dez bairros têm mudanças nesta segunda-feira

Motoristas e pedestres que circulam por Curitiba precisam redobrar a atenção nesta segunda-feira devido a mudanças no trânsito que afetam dez bairros da capital. As alterações são provocadas pelo avanço das obras de infraestrutura do Novo Inter 2 e eventos pontuais, com interdições totais, bloqueios parciais em importantes corredores de tráfego e mudanças de rota no transporte coletivo.

Confira a agenda das principais alterações e programe o seu trajeto:

Intervenções e eventos em vigor nesta segunda-feira

Uma operação especial para o transporte de uma estrutura metálica de grande porte pode deixar o tráfego lento na Rua Paulo Gorski, na esquina com a Rua José Alexandrino, no bairro Campina do Siqueira. O trâmite da carreta exige bloqueios temporários e altera o itinerário da linha de ônibus 865 – Jd. Esplanada, que tem ponto final temporário na Rua José Alexandrino.

No bairro Santo Inácio, os motoristas devem ficar atentos à mudança de preferência de tráfego: a Rua Augusto Ricciardella Correia agora tem preferência em relação à Rua Ney Itiberê Piá de Andrade, com orientação de agentes no local. Já no Uberaba, a preferência passou a ser da Rua Lourdes Erzinger Correia sobre a Rua Waldomiro Daldigan, medida acompanhada por nova sinalização.

Obras e intervenções em andamento na cidade

No Capão Raso, a Rua Prof. João Mazzarotto segue com bloqueio total no trecho entre a Vereador Adeodato Volpi e a Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cuba para andamento de frentes de trabalho. Restam ainda 22 dias para a conclusão prevista do bloqueio, estimada para 22 de setembro. O desvio indicado aos condutores é feito pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

No Portão, o cruzamento da Rua Capitão Tenente Máris de Barros com a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes entra no seu último dia de interdição. O bloqueio se encerra nesta segunda-feira (30/8), permanecendo o acesso liberado apenas para moradores e comerciantes locais, com desvio pela Rua Coronel Airton Plaisant.

Já na divisa com o Campina do Siqueira, a Avenida Arthur Bernardes passa por bloqueio parcial no trecho entre as ruas Tamoios e Tabajaras, no sentido Campina do Siqueira. A intervenção completou sete dias do prazo estimado de 60 dias de duração. Ainda na região, no cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Pedro Viriato Parigor de Souza e a Ivo Zanloreni, o trânsito foi liberado nas faixas principais, permanecendo apenas um bloqueio parcial no cruzamento.

No Centro, a Avenida Presidente Getúlio Vargas segue com interdição de meia pista do lado esquerdo, no trecho entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Cel. Hoche Pedra Pires. Faltam 11 dias para o término previsto da obra, agendado para 11 de setembro.

Outra intervenção de longa duração ocorre no Guabirotuba, onde a Rua José Rietmeyer apresenta bloqueio parcial na faixa da direita entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido de subida. A alteração não afeta o trajeto das linhas de ônibus e deve se estender até 28 de janeiro.

No Vista Alegre, a Rua Doutor Roberto Barrozo permanece com duas faixas bloqueadas no trecho entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva, demandando atenção aos sinalizadores e rotas alternativas.

Serviços de reciclagem asfáltica também avançam sem o fechamento total das vias no Cajuru, ao longo de 625 metros da Rua Thomaz David Borges (a partir da Rua Doutor José Giostri Sobrinho), e no Tarumã, na Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello, no trecho entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde. Nestes locais, motoristas dividem pista com máquinas e operários, sujeitos a bloqueios pontuais.

Mudanças permanentes no trânsito

No Cajuru, o trecho da Rua Salim Tacla situado entre a Coronel Carlos Bardelli e a Roraima teve o sentido único de circulação implantado na última semana. A alteração é definitiva e exige atenção dos condutores à nova sinalização da região.