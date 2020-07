O Paraná, sobretudo a região Leste, está em uma situação crítica de falta de medicamentos para pacientes internados com a covid-19, disse, nesta quarta-feira (22), o secretário estadual da Saúde. A declaração de Beto Preto foi dada em entrevista à Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp). De acordo com o secretário, o estado viu o uso de sedativos para intubação aumentar 500% neste período.

“O estoque de medicamentos aqui no Paraná era previsto para seis meses. Tudo foi consumido em 35 dias. (…) Estamos no limite para encontrar medicamentos, e consequentemente, temos dificuldade de manter os pacientes intubados e sedados”, destacou. Beto Preto ressaltou que o estoque atual será suficiente para “três ou quatro dias” e que uma nova remessa depende de compra feita pelo Ministério da Saúde.

