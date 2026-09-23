Erosão fecha BR-476 e Serra do Mar terá bloqueio de uma hora nesta quarta (23)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm pontos de atenção nesta quarta-feira (23), principalmente por causa de interdições programadas, obras e reflexos das chuvas recentes. Motoristas devem ficar atentos às alterações no tráfego ao longo do dia.

Interdições Totais e Bloqueios Programados

BR-376 / Serra do Mar (Guaratuba)

Bloqueio total programado para esta quarta-feira (23), das 10h30 às 11h30, na pista de descida da Serra do Mar (sentido Santa Catarina), na região de Guaratuba, para aferição de equipamentos de radar.

PRC-466 e PR-170 (Pitanga/Turvo)

Interdições totais programadas para esta quarta (23) e quinta-feira (24), das 14h às 17h, nos quilômetros 197, 207 e 215. A paralisação é necessária para o desmonte de rochas com uso de explosivos executado pelo DER-PR, com sinal sonoro de evacuação antes de cada acionamento.

BR-476/Estrada da Ribeira (Adrianópolis/Tunas do Paraná/Bocaiúva do Sul) Situação gravíssima e sem previsão de liberação. A rodovia opera com interdição total no km 6 (Adrianópolis), por erosão severa no pavimento, e no km 14,5 (Adrianópolis), km 46 e km 55,1 (Tunas do Paraná), em virtude de quedas de barreira com obstrução total da pista.

Equipes de conservação continuam monitorando os reflexos de quedas de árvores no trecho entre São Mateus do Sul e Paulo Frontin.

Rodovias Federais (BRs)

BR-153 (Santo Antônio da Platina Jacarezinho)

Obras de ampliação seguem em andamento do km 01 ao km 52 em ambos os sentidos. No km 33, em Santo Antônio da Platina, ocorre a operação de içamento de vigas na ponte sobre o Rio Ubá, que pode provocar interdições temporárias no fluxo de veículos ao longo do dia.

BR-277 (Campo Largo/Curitiba/Litoral)

No sentido Curitiba, na região de Campo Largo, há pontos de atenção devido ao surgimento de buracos causados pelas chuvas; equipes atuam em reparos pontuais que causam lentidão. O trecho do km 30 ao km 60 passa por manutenção em ambos os sentidos, enquanto o trecho entre o km 68 e o km 83 recebe obras contínuas de ampliação.

BR-369 (Cornélio Procópio/Cambará)

Frentes de ampliação de capacidade operacional causam afunilamento parcial de faixas em ambos os sentidos, entre o km 04 e o km 22.

BR-376 (Apucarana/Marialva/Norte do PR)

Além da interdição temporária na Serra do Mar, trechos entre Apucarana e Marialva passam por trabalhos de conservação após a remoção de árvores caídas durante tempestades. Frentes de fresagem e reparos estruturais também afetam o tráfego em trechos urbanos do Norte do Estado.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-151 (Piraí do Sul/Ponta Grossa)

Serviços de aplicação de microrrevestimento no pavimento interditam parcialmente a pista no sentido Piraí do Sul, do km 276 ao km 279.

PR-508/Rodovia das Praias (Matinhos)

Serviços de fresagem no asfalto geram retenções parciais em ambos os sentidos entre o km 00 e o km 03.

PR-092 (Jaguariaíva)

Bloqueio parcial de faixa no km 228, no sentido Jaguariaíva, para a realização de trabalhos de manutenção na pista.

Sistema Pare e Siga (PR-184/PR-552/PR-182)

Obras de manutenção e reparos no pavimento podem gerar retenção temporária e circulação alternada no sistema Pare e Siga em pontos da PR-184 (Terra Boa), PR-552 (Terra Roxa) e na PR-182.