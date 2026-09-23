Curitiba ganha “Cidade do Rock” com estrutura pensada para festival de música

No dia 5 de dezembro, Curitiba receberá uma nova edição do festival Prime Rock Brasil. Entre as novidades deste ano está a criação de uma “Cidade do Rock” no Jockey Club do Paraná, novo endereço do evento. Em 2025, o festival foi realizado na Pedreira Paulo Leminski.

Segundo a organização, a mudança para o Jockey faz parte da estratégia de evolução do festival, apresentada nesta terça-feira (22). A proposta é ampliar o espaço para receber um público maior.

A nova estrutura terá dois palcos, divididos entre ambientes externo e interno, além de serviços de alimentação e banheiros distribuídos pelo espaço. O local também contará com uma área de camarotes.

A mudança busca reduzir filas e facilitar o acesso durante o evento, especialmente nos períodos de maior movimentação. O novo endereço também oferece melhores condições para o fluxo de veículos e uma estrutura ampliada de estacionamento, com maior número de vagas.

Confira, abaixo, como será a Cidade do Rock curitibana:

Modelagem da Cidade do Rock curitibana para o Prime Rock. Foto: Divulgação.

A organização afirma que busca alcançar os padrões de grandes festivais de música realizados fora do Brasil. Nesta edição, serão dez atrações nacionais e mais de 12 horas de música ao vivo.

Atrações da edição 2026

No dia 5 de dezembro, os portões serão abertos às 11h. As atrações começam às 12h30 e seguem até 1h da manhã do dia 6. Nesta edição, estão confirmados Ultraje a Rigor, Biquini, Paralamas do Sucesso, Titãs, Samuel Rosa, Ira!, Dado Villa-Lobos convida André Frateschi, Supla, Ana Cañas e Leo Jaime.

A pré-venda de ingressos já está aberta e segue até as 23h59 do dia 28 de setembro. Durante esse período, será possível parcelar a compra em até seis vezes sem juros, em qualquer setor. A venda é exclusiva pela Blueticket.