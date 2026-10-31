Enem 2026: estudantes do Paraná podem ter transporte gratuito para fazer as provas

Estudantes da rede estadual do Paraná que precisam de transporte para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 8 e 15 de novembro, devem procurar as escolas para confirmar a disponibilidade de ônibus gratuitos. O serviço está sendo organizado pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras, mas não será oferecido automaticamente em todos os municípios.

A iniciativa busca atender principalmente alunos que moram em áreas rurais, regiões afastadas dos locais de prova ou precisam viajar para outras cidades. Até o momento, mais de 65 municípios confirmaram o transporte, e cerca de 60% dos estudantes que necessitam do serviço já têm o deslocamento assegurado.

Para saber se haverá ônibus, os candidatos devem consultar a escola estadual onde estão matriculados ou o Núcleo Regional de Educação (NRE). Também é importante verificar os horários, trajetos e pontos de embarque, definidos conforme a organização de cada município.

O transporte utilizado durante o período letivo não estará necessariamente disponível nos dias do Enem. Isso porque o Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) atende à rotina regular das escolas, enquanto as provas serão realizadas aos domingos.

A organização envolve a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), os Núcleos Regionais de Educação e as prefeituras.

Mais de 221 mil inscritos no Paraná

O Paraná tem mais de 221,7 mil inscritos no Enem 2026, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Desse total, mais de 113,6 mil são estudantes da rede estadual.

As provas serão aplicadas em 95 municípios paranaenses, o que exige deslocamentos de candidatos que vivem em cidades sem locais de aplicação ou em regiões distantes.

Confira os municípios com transporte confirmado

A relação divulgada pelo Governo do Paraná inclui 65 municípios para os quais está prevista a saída dos veículos:

Alvorada do Sul, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança do Iguaçu, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cantagalo, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzmaltina, Dois Vizinhos, Faxinal, Icaraíma, Itaipulândia, Itaúna do Sul, Iporã, Kaloré, Loanda, Marilândia do Sul, Marilena, Marquinho, Matelândia, Mauá da Serra, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Londrina, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Novo Itacolomi, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Palotina, Pérola d’Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Prado Ferreira, Quatro Barras, Quatro Pontes, Querência do Norte, Ramilândia, Rio Bom, Rio Branco do Sul, Salto do Lontra, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Helena, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Sabáudia, São Jorge d’Oeste, São Jorge do Patrocínio, São José das Palmeiras, São Pedro do Paraná, Serranópolis do Iguaçu, Sertanópolis, Tapira, Terra Roxa, Toledo e Xambrê.

A lista poderá ser ampliada. Mesmo nas cidades que já confirmaram o transporte, os estudantes devem consultar as escolas para verificar se serão atendidos e evitar imprevistos nos dias de prova.