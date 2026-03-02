Empresa paranaense de refeições inicia operação no Chile e projeta R$ 1 bi até 2027

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grupo Risotolândia, empresa paranaense com 72 anos de atuação em refeições coletivas, inicia um processo de internacionalização com o fornecimento de refeições para o Chile. A movimentação marca a entrada do grupo no mercado latino-americano e consolida estratégia de expansão baseada na exportação do modelo seguido pela empresa no Brasil.

A operação começa neste mês de março, a partir de um contrato por meio de uma licitação no Chile, que permitirá ao grupo assumir a gestão completa da alimentação escolar em 12 escolas públicas de Santiago, para atender cerca de 5 mil refeições por dia.

O início da nova etapa não é por acaso. O Grupo Risotolândia realiza há cinco anos estudos do mercado chileno, com avaliação dos aspectos regulatórios, culturais, nutricionais e operacionais, focado na estratégia de expansão e na consolidação de presença internacional.

De empresa familiar paranaense a multinacional brasileira

Neste processo, a Risotolândia passa a se posicionar como uma empresa familiar

multinacional brasileira, ampliando a atuação para além das fronteiras

nacionais. A atuação, agora em escala internacional, integra um plano de

crescimento, que tem como meta, em 2027, atingir a marca de R$ 1 bilhão em

faturamento.

“A internacionalização faz parte de um plano estruturado de crescimento e

expansão do Grupo. Iniciamos um novo ciclo, que ampliará nossa presença em

diversos mercados e fortalecerá nossas marcas ao levar nosso modelo de

negócios para outros países, sempre com foco em eficiência, impacto social e

sustentabilidade dos negócios”, diz Carlos Humberto de Souza Filho, gerente de

Planejamento Estratégico e Novos Negócios do Grupo Risotolândia.

No Brasil, o grupo produz atualmente mais de 550 mil refeições por dia e conta

com cerca de 4.500 colaboradores. A empresa reúne diversas marcas e unidades de negócio, com atuação integrada em alimentação empresarial, escolar e hospitalar, além de soluções em facilities, transporte e logística e refeições ultracongeladas prontas para consumo.

Todas as operações seguem padrões de qualidade e segurança alimentar, respaldadas por certificações internacionais como a ISO 9001:2015 e o

HACCP, sistema internacional que garante a rastreabilidade e a segurança dos

alimentos.

No Chile, o modelo adotado será o de refeições administradas, com produção

realizada dentro das próprias escolas, no local de servimento. Para essa operação, serão mobilizados cerca de 50 colaboradores, entre profissionais chilenos e brasileiros.