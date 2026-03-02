Festival do bolo Martha Rocha tem 22 participantes; veja fotos

O bolo Martha Rocha, declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná em fevereiro deste ano, ganhou um evento especial. O 1º Festival de Bolo Martha Rocha de Curitiba acontece de 4 a 15 de março, com a participação de 22 confeitarias. O preço é único para cada fatia: R$ 19,50.
A organização é da Curitiba Honesta, plataforma de gastronomia já conhecida pelos festivais do Pão com Bolinho, Carne de Onça, entre outros. A proposta é valorizar a história do doce, estimular a produção artesanal e convidar o público a revisitar sabores que fazem parte da memória afetiva da cidade.
O empresário Sérgio Medeiros, idealizador do projeto, comemora a ótima receptividade ao evento. “Ficamos muito felizes com a excelente adesão das confeitarias ao primeiro festival. Com certeza entrará no nosso calendário anual, prosseguindo assim com a valorização da gastronomia local, que sempre foi o foco da Curitiba Honesta”, diz ele.
A Tribuna do Paraná é mais uma vez parceira de divulgação do evento.
Criado em 1954, em Curitiba, o bolo nasceu como uma homenagem a Maria Martha Hacker Rocha, eleita Miss Brasil naquele ano e segunda colocada no concurso de Miss Universo. A autoria da receita é atribuída à confeiteira Dair da Costa Terzado, então proprietária da tradicional Confeitaria das Famílias, localizada no centro de Curitiba.
O sucesso foi imediato: a sobremesa conquistou a cidade, passou a marcar aniversários, casamentos e celebrações e, com o tempo, tornou-se presença quase obrigatória nas vitrines das confeitarias locais.
Confira os participantes do festival:
Brioche – Água Verde e Juvevê
Martha Rocha: Pão de ló branco, pão de ló de chocolate, crocante de nozes, estrogonofe de nozes, baba de moça, suspiro e chantilly caseiro.
Avenida Silva Jardim. 2332 – Agua Verde. Funcionamento: Segunda a domingo das 7h às 20 h.@padariabrioche
Rua Augusto Stresser, 839 – Juvevê Funcionamento: Segunda a domingo das 7h às 20 h. @padariabrioche
Chiffon Cake
Martha Rocha: Bolo chiffon de baunilha e chocolate. Recheio de creme de ovos (baba de moça), geleia de damascos, ameixa e estrogonofe de nozes, nata com disco de suspiro. Cobertura de nata batida, pedacinhos de nozes e fio de ovos.
Rua Jaime Balão, 130 – Hugo Lange. Funcionamento: Segunda 12h às 20h. Terça a domingo das 10h às 20h. @chiffoncakecuritiba
Confeitaria Acapulco
Martha Rocha: Massa de pão de ló branco e massa de pão de Ló de chocolate. Recheio: Nata, creme de ovos (baba de moça), crocante de castanha e suspiro. Cobertura: Nata, crocante de castanha e creme de ovos.
Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 817 – Novo Mundo. Funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 18h. Domingos e Feriados das 7h às 11h. @confeitaria.acapulco
Confeitaria Doce Pecado
Martha rocha: massa branca e preta recheadas com suspiro, nata e baba de moça. Cobertura com chantilly, baba de moça e crocante de nozes.
Rua: Avenida República Argentina, 999 – Água Verde. Funcionamento: segunda a sábado das 8h30 às 18h @confeitariadocepecado
Confeitaria Holandesa
Martha Rocha: Pão de ló de chocolate, estrogonofe de nozes, suspiro com chantilly, massa de pão de ló, baba de moça coberto com chantilly e suspiros.
Rua Dr. Pedrosa, 366 – Centro. Funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 20h. Domingo das 9h às 19h. @confeitaria_holandes
Confeitaria Moinho Holandês
Martha Rocha: Massa de pão de ló de chocolate com recheio de estrogonofe de nozes, chantilly, suspiro, massa de pão de ló com recheio de baba de moça. Cobertura de chantilly e suspiros.
Rua Santo Inácio de Loyola, 528 – Guabirotuba Funcionamento: Terça a sexta das 9h às 18h. Sábado das 9h às 17h30. @confeitariamoinhoholandes
Confeitaria Rosângela
Martha Rocha: Massa de chocolate e massa branca; 1ª camada: nata, baba de moça, crocante de castanha do Pará e suspiro; 2ª camada: nata, ameixa ou damasco e cobertura nata, crocante de castanha do Pará e fios de ovos.
Rua Pedro Gusso, 3446 – CIC. Funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 18h40. Domingo das 8h às 12h. @confeitariarosangela_
Confeitaria Senior Koster
Martha Rocha: Massa de pão de ló branco e de chocolate, camadas de recheios: creme de ameixas, crocante de castanhas, baba de moça, suspiros, nata e purê de damasco. Cobertura de purê de damasco.
Rua Constantino José de Almeida 233 – Xaxim. Funcionamento: Terça a sábado das 11h30 às 19h30. Domingo das 14h às 18h. @seniorkoster
Damarate Confeitaria – Água Verde
Martha Rocha: Pão de ló de baunilha, brigadeiro branco cremoso com crocante de nozes, pão de ló de chocolate, compota de ameixa e doce de leite cozido na pressão, cobertura de chantilly.
Rua: Alexandre Gutierrez, 718 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sábado das 10h30 às 19h. @damarate_confeitaria
De Fátima Pães e Doces
Martha Rocha: Massa de pão de ló branca e de chocolate. Recheio: Creme de ovos (baba de moça), ameixa, damasco, crocante de nozes e suspiro. Cobertura: Chantilly, crocante de nozes e fios de ovos.
Rua: Mateus Leme, 3544 – São Lourenço. Funcionamento: Segunda a sábado das 06h45 às 19h45 @panificadoradefatima
Docelândia
Martha Rocha: Massa de pão de ló e massa de pão de ló de chocolate, recheio de ganache de chocolate, baba de moça, ameixa, suspiro e crocante de nozes. Cobertura de nata decorada com fios de ovos.
Rua: Avenida Brasília, 5750 – Capão Raso. Funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 19h. @confeitaria.docelandia
Donana Doces
Versão sem glúten e sem lactose – 3 camadas de Massa de pão de ló de amêndoas sem glúten, 1 camada de massa de chocolate de amêndoas sem glúten. Creme de ovos e suspiro; ameixa e damasco, estrogonofe de nozes, chantilly e crocante de nozes. Cobertura de chantilly de baunilha e crocante.
– Versão vegana ( sem glúten, sem lactose e sem ovos): 3 camadas de Massa de baunilha vegana, 1 camadas de massa de chocolate vegana, chantilly de baunilha e crocante de nozes, ameixa e damasco, strogonoff de nozes.
Rua: Schiller, 1986 – Hugo Lange. Funcionamento: Quinta a sábado das 13h às 18h. @donanadoces
Kaffe Kantate
Martha Rocha: Pão de ló de chocolate, pão de ló branco recheios de ameixa preta, nozes, damasco e chantilly.
Rua: Machado de Assis, 526 – Juvevê. Funcionamento: Terça a sexta das 13h às 19h. Sábado das 10h às 18h e domingo das 13h às 17h. @kaffekantate
Ladé Chocolates e Doceria
Martha Rocha: Pão de ló branco com recheio de damasco; pão de ló de chocolate com recheio de ameixa; pão de ló branco com recheio de estrogonofe de nozes; pão de ló de chocolate recheios de baba de moça, crocante de nozes e suspiros. Cobertura de nata com suspiros.
Rua José Mario de Oliveira, 535 – Bacacheri. Funcionamento: Terça a sábado das 12h às 18h. @lade.doceria
Maison Lalisse
Martha Rocha: Pão de ló de baunilha, pão de ló de chocolate, estrogonofe de nozes, geleia de damasco e crocante de amendoim. Cobertura de Chantilly.
Rua Silva Jardim, 1555 – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 9h15 às 18h30. @maisonlalisse
Padaria América Café
Martha Rocha: Pão de ló branco, recheios de: ameixa, baba de moça, crocante de castanhas caramelizadas e suspiros. Cobertura com chantilly, baba de moça, crocante de castanhas, ameixas, suspiros e fios de ovos.
Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942 – São Francisco. Funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 20h. @padariaamerica
Panificadora Aquarius
Martha Rocha: Massas especiais da Aquarius de chocolate e branca, recheios de creme de damasco, nata, suspiro, baba de moça, crocante de nozes e fios de ovos.
Rua Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri. Funcionamento: todos os dias aberto 24 horas. @aquariuscuritiba
Roberta Schwanke – Gastronomie Patisserie
Martha Rocha: Bolinho – com massa de pão de ló regada com calda de licor de laranja, recheio de doce de leite, compota de damasco ou ameixa, massa de chocolate (50% cacau), creme de ovos, suspiro, nata e farofa de castanhas caramelizadas.
Rua Otelo Queirolo, 223 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 às 18h30. @robertaschwanke_gastronomie
Só Quindins
Martha Rocha: Massa branca e preta de pão de ló, recheios de estrogonofe de nozes, baba de moça, suspiros, creme de ameixa e creme de damascos.
Rua Alferes Poli, 1115 – Rebouças. Funcionamento: Segunda a sexta das 9h às 18h. Sábado das 9h às 17h @soquindins
Tutti Pães e Bolos
Martha Rocha: Pão de ló branco e pão de ló de chocolate intercalados com um estrogonofe de nozes – especial da casa, toque especial de damasco ou ameixa, creme de ovos bem suave, suspiros leves e crocante de nozes. Finalizada com cobertura de chantilly sabor nata ou nata pura.
Rua: Anita Garibaldi, 4793 – Barreirinha. Funcionamento: De segunda a domingo das 7h às 21h – todos os dias. @tuttipaesedoces
Velvet Bolo
Martha Rocha: Camadas de massa aveludada branca e preta, recheadas com geleia de damasco e ameixa, creme de nata e cream cheese, baba de moça, crocante de nozes e suspiro.
Rua: Visconde de Nácar, 930 – Centro. Funcionamento: Segunda à sexta das 11h às 18h. Sábado das 11h às 19h. @velvetbolo