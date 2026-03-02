Concurso UEL: salário de R$ 7.616 para arquitetos e outros cargos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para a contratação temporária de profissionais em quatro áreas distintas: dois arquitetos, um contador e um pedagogo. Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de março pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

As vagas são oferecidas por meio de Processos Seletivos Simplificados (PSS), com remuneração de R$ 7.616,88 para jornada de 40 horas semanais. Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 e encaminhar toda a documentação exigida. É fundamental acompanhar cada etapa do processo tanto pelo Diário Oficial do Estado do Paraná quanto pelo site da Cops.

O processo para as vagas de arquiteto inclui Prova de Títulos e Avaliação Médica. Os requisitos para estas funções são: graduação em Arquitetura e Urbanismo e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Já para as posições de contador e pedagogo, além da Avaliação Médica, os candidatos realizarão uma Prova Objetiva, marcada para o dia 12 de abril. O contador deve possuir formação em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), enquanto o pedagogo precisa ter graduação em Pedagogia complementada com especialização em Educação Especial.

Todas as informações detalhadas sobre requisitos, etapas e critérios de avaliação estão disponíveis nos editais completos, que podem ser acessados no site oficial da UEL.